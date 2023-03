Rund um Heidelberg stehen am Freitag somit die Straßenbahnlinien 5, 22 und 23 sowie die Buslinien 34 und 35 still. Dies bestätigte RNV-Sprecherin Victoria Pfaff am Mittwoch auf RNZ-Anfrage. Die dreistelligen Buslinien werden jedoch nicht bestreikt. So werden Fahrer beim BRN die Arbeit nicht niederlegen, so eine Sprecherin. Rund um Heidelberg sind also Nutzer in Dossenheim, Eppelheim, Leimen, Neckargemünd, Heiligkreuzsteinach, Schönau-Altneudorf und Wilhelmsfeld betroffen – manche mehr, manche weniger. Die RNZ gibt Tipps zu ...

Busse und Bahnen der RNV und in Heilbronn stehen still (Update)

Warnstreik am Freitag: Busse und Bahnen der RNV und in Heilbronn stehen still (Update)

Rhein-Neckar/Region Heidelberg. Nein, das ist kein Blick in die Buchstabensuppe: VRN, RNV, BRN – dahinter verbergen sich Abkürzungen für Verkehrsunternehmen in der Region. VRN steht für "Verkehrsverbund Rhein-Neckar", der das Dach für die Verkehrsbetriebe in der Metropolregion bildet. RNV ist die Abkürzung für die "Rhein-Neckar-Verkehr GmbH" und BRN steht für die "Busverkehr Rhein-Neckar GmbH".

Warum ist das wichtig? Am Freitag, 3. März, wird der öffentliche Nahverkehr bestreikt – allerdings nicht komplett. Betroffen ist lediglich die RNV. Diese betreibt alle ein- und zweistelligen Straßenbahn- und Buslinien in der Heidelberg, Mannheim, der Rhein-Neckar-Region und Ludwigshafen. Der 24-Stunden-Streik bei der RNV von Freitag bis Samstag, jeweils 3 Uhr, hat somit keine Auswirkungen auf den restlichen öffentlichen Nahverkehr. Zumindest liegen dem VRN dazu keine Informationen vor, wie Pressesprecher Axel Thiemann am Mittwoch auf RNZ-Anfrage mitteilte.

Somit könnten Fahrgäste und Pendler am Freitag davon ausgehen, dass S- und Regionalbahnen ab den jeweiligen Bahnhöfen nach Fahrplan rollten. Auch die Fernverkehrsverbindungen sollten nicht betroffen sein, so Thiemann.

Und bestreikt werde wohl auch nicht die Busverkehr Rhein-Neckar (BRN). Es handele sich dabei um ein Tochterunternehmen der Deutschen Bahn, die bislang keine Arbeitsniederlungen verkündet habe. Thiemann rät Pendlern und Fahrgästen, sich am Freitag in sämtlichen Medien zu informieren, zum Beispiel auch auf über die myVRN-App oder unter www.vrn.de.

Rund um Heidelberg stehen am Freitag somit die Straßenbahnlinien 5, 22 und 23 sowie die Buslinien 34 und 35 still. Dies bestätigte RNV-Sprecherin Victoria Pfaff am Mittwoch auf RNZ-Anfrage. Die dreistelligen Buslinien werden jedoch nicht bestreikt. So werden Fahrer beim BRN die Arbeit nicht niederlegen, so eine Sprecherin. Rund um Heidelberg sind also Nutzer in Dossenheim, Eppelheim, Leimen, Neckargemünd, Heiligkreuzsteinach, Schönau-Altneudorf und Wilhelmsfeld betroffen – manche mehr, manche weniger. Die RNZ gibt Tipps zu Alternativen.

> Heidelberg: Die S-Bahnen der Deutschen Bahn fahren ganz normal nach, aus und innerhalb Heidelbergs. Angefahren werden in Ost-West-Richtung die Haltestellen "Pfaffengrund/Wieblingen", "Hauptbahnhof", "Weststadt/Südstadt", "Altstadt", "Schlierbach/Ziegelhausen" und "Orthopädie". In Süd-Nord-Richtung erreicht man per S-Bahn die Stationen "Kirchheim/Rohrbach" und "Hauptbahnhof".

> Auch mit den regionalen Buslinien kann man Heidelberg erreichen und verlassen. Es verkehren Busse zwischen dem Heidelberger Hauptbahnhof und Speyer (717), St. Leon-Rot (720), Wiesloch-Walldorf (721/724), Heiligkreuzsteinach (735), Neckargemünd (752), Schönbrunn (754), Bammental (755) und Schatthausen (757).

> Fahrräder kann man sich an allen VRN-Nextbike-Stationen leihen, die es quer über die Stadt verteilt gibt. Dafür muss man sich online (vrnnextbike.de), über die App oder die Hotline (030 / 69205046) registrieren. Um ein Rad zu mieten, scannt man mit der App den QR-Code ein, gibt die Radnummer manuell ein oder leiht es über die Hotline aus. Abgerechnet wird im 15-Minuten-Takt.

> Taxi-Fahrten lassen sich über die Taxi-Zentrale (06221 / 302030) buchen. Zudem gibt es zahlreiche Taxi-Halteplätze – etwa am Hauptbahnhof (vor dem Haupteingang), am Bismarckplatz/Sofienstraße (vor dem Eingang zum Kaufhof) oder im Neuenheimer Feld (an der Chirurgie, an der Medizinischen Klinik und an der Kopfklinik).

> Die Dossenheimer sind auf die Straßenbahnen der Linie 5 (früher OEG) angewiesen, um mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Heidelberg zu gelangen. Busse fahren nicht. So bleibt nur das Auto, ein Taxi, das Fahrrad oder der Fußweg.

> Die Eppelheimer gelangen normalerweise mit der Straßenbahnlinie 22 nach Heidelberg – nun gibt es nur eine Alternative mit öffentlichen Verkehrsmitteln: die Buslinie 713, die von Schwetzingen durch Eppelheim über den Heidelberger Betriebshof ins Neuenheimer Feld führt.

> Die Leimener hingegen haben durchaus gute Alternativen, um den Ausfall der Straßenbahnlinie 23 zu kompensieren: Zum einen fahren regelmäßig Busse der Linien 751 und 758 zum Beispiel vom Leimener Kurpfalz-Centrum zum Bahnhof St. Ilgen/Sandhausen, von wo S-Bahnen nach Heidelberg verkehren. Die Fahrplanauskunft schlägt auch eine Tour mit den Buslinien 723 und 749 nach Wiesloch beziehungsweise Nußloch vor, um dort in Busse der Linie 724 Richtung Heidelberg zu steigen.

> Die Heiligkreuzsteinacher und die Bewohner des Schönauer Stadtteils Altneudorf können den Ausfall der Buslinie 34 wohl ganz gut verkraften. Diese bringt sie zwar sonst stündlich über Wilhelmsfeld nach Heidelberg. Doch mit der Linie 735 über Schönau, Neckarsteinach und Neckargemünd gibt es eine gute Alternative. Eine Möglichkeit ist auch der Umstieg auf die S-Bahn in Neckarsteinach.

> Die Wilhelmsfelder hingegen haben nur abenteuerliche Alternativen zu den Bussen der Linie 34. So schlägt die Fahrplanauskunft ein Umsteigen auf den Bus der Linie 628 nach Ladenburg vor. Von dort soll es dann mit der Regionalbahn nach Heidelberg gehen. Hier werden wohl Auto oder Taxi die erste Wahl sein.

> Die Neckargemünder haben zahlreiche Alternativen zu den Bussen der Linie 35, die heute nicht fahren werden. Sie können am Bahnhof auf die S-Bahnen und Regionalexpress-Züge nach Heidelberg ausweichen. Aber auch die Busse der 700er-Linien verkehren.

> Alle anderen Orte in der Region rund um Heidelberg sind vom RNV-Streik nicht betroffen – zumindest nicht direkt. So verkehren alle S-Bahnen der Deutschen Bahn und alle Regionalexpress-Züge im Neckar- und im Elsenztal.

> Für Heilbronn weist die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) darauf hin, dass alle Verbindungen der AVG von den Streiks betroffen sein werden, also auch die Stadtbahnlinien S4, S41 und S42 im Raum Heilbronn. Die Linien S4, S41 und S42 können nicht durch die Heilbronner Innenstadt fahren. Ein- und Ausstieg sind nur am Heilbronner Hauptbahnhof (auf den DB-Gleisen) möglich. Dort verkehren die Linien S41/S42 von Gleis eins. Die Linien S41 und S42 halten zudem an der Station Heilbronn Sülmertor beziehungsweise verkehren bis beziehungsweise ab Neckarsulm Bahnhof auf ihrem regulären Routenverlauf. Im Bahnhof Neckarsulm nutzen die AVG-Stadtbahnen die Gleise eins bis drei (DB).

> Auch ab Neckarelz könnte der Streik Folgen haben: Die AVG rechnet für den gesamten Freitag auf den drei Linien S4, S41 und S42 mit Fahrtausfällen und Verspätungen wegen "der beschränkten Kapazitäten für den Bahnverkehr im Heilbronner Hauptbahnhof und der dynamischen Verkehrslage am Streiktag", wie es in der Mitteilung heißt. Die AVG empfiehlt Fahrgästen, die am Freitag Reiseziele in der Heilbronner Innenstadt haben, alternative Verkehrsmittel in Betracht zu ziehen.

> Die Busse in und um Sinsheim sin vom Streik wohl nicht betroffen: "Die Busverkehre der SWEG sind von den angekündigten ver.di-Streiks nicht betroffen", teilte Monika Eckenfels, Pressesprecherin bei der SWEG, mit. Und auch Palatina-Bus ist nicht betroffen: "Wir fahren fahrplanmäßig", sagte Cataldo Terrasi vom Standort Waibstadt auf Nachfrage.

Info: Alle Infos zu aktuellen Bus- und Bahnfahrten unter: www.bahn.de