Wiesloch. (kbw) Der Wandeinsturz in der Schwetzinger Straße und seine Folgen haben in der jüngsten Gemeinderatssitzung für Gesprächsbedarf gesorgt. Katharina Ebbecke (Grüne) kritisierte in diesem Zusammenhang die Informationspolitik der Stadt. "Aus der RNZ mussten wir erfahren, dass es einen Rechtsstreit mit den Eigentümern des Grundstücks Schwetzinger Straße 22 gibt", hob die Gemeinderätin hervor.

Die Stadt hatte die Eigentümer des Grundstücks mit Bauloch in der Schwetzinger Straße 22 verpflichtet, die einsturzgefährdete Giebelwand des Nachbarhauses abzustützen – und zwar sofort nach dem Einsturz der Wand des anderen Nachbarhauses am 2. November. Die Eigentümer legten vor dem Karlsruher Verwaltungsgericht Widerspruch dagegen ein – und bekamen Recht, weil die Stadt die Notwendigkeit des sofortigen Vollzugs nicht ausreichend begründet hatte. Darüber berichtete die RNZ.

Die Grünen ärgert, dass zwischen der Entscheidung aus Karlsruhe und dem RNZ-Artikel eine Sitzung des Technikausschusses lag, in der dies kein Thema war. Auch in der fraglichen Gemeinderatssitzung gab es dazu keine Informationen, bis Ebbecke sich unter dem Punkt "Verschiedenes" zu Wort meldete – gegen Ende der öffentlichen Tagesordnung.

"Es kann nicht sein, dass wir Gemeinderäte zu einem Thema, das in der Stadt so diskutiert wird, von der Stadtverwaltung nicht informiert werden", sagte Ebbecke in Richtung von Oberbürgermeister Dirk Elkemann. Sie forderte die Verwaltung auf, künftig über brisante Themen zu informieren – auch zwischen Sitzungen.

Problematisch sei auch der Grund für die Entscheidung aus Karlsruhe – nämlich die fehlende Begründung vonseiten der Stadt. Dass diese nötig sei, gehöre "zum kleinen Einmaleins des Verwaltungsakts und sollte bei den Fachkräften im Rathaus bekannt sein – auch in hektischen Situationen", fuhr Ebbecke fort.

Zuvor hatte Elkemann von einem formalen Fehler in der "Hektik des Tages" gesprochen. "Es kann nicht sein, dass solche handwerklichen Fehler niemandem im Rathaus auffallen. Das wirft ein schlechtes Licht auf die Kompetenz der Stadtverwaltung", fügte Ebbecke hinzu.

Oberbürgermeister Dirk Elkemann räumte ein, dass ein Fehler gemacht wurde. "Wir hatten das in der Außenwirkung nicht als so gravierend betrachtet", sagte er. Der Verwaltungschef betonte, dass die Stadt die Verfügung erneut erlassen werde.