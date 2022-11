Von Timo Teufert

Wiesloch. Jetzt sollen zügig Fakten geschaffen werden: Am letzten Freitag hat die Stadt Wiesloch den Eigentümern des Hauses in der Schwetzinger Straße, bei dem am 2. November die Hauswand in die benachbarte Baugrube stürzte, die Abrissverfügung überreicht. Hüseyin Dasdelen wird darin aufgefordert, innerhalb von zwei Wochen sein Haus abreißen zu lassen. Tut