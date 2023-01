Von Sebastian Lerche

Walldorf. Die Katze spaziert los, der Superheld hebt ab, Blitze zucken und der Datenkrake ringt die Tentakel: Zwei Wandkunstwerke erwachen in Walldorf mit Videoprojektionen zum Leben. Das geschieht noch bis zum morgigen Sonntag: ab 18 Uhr am Haus Ecke Karlstraße und Badstraße, hinter der Stadt-Apotheke, sowie ab 19.15 Uhr am Stern-Gebäude WDF 21 der