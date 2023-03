Walldorf. (tt) Weil am Donnerstag ein Nandu im Walldorfer Tierpark offenbar an der Vogelgrippe gestorben ist, bleibt die beliebte Freizeiteinrichtung vorerst auf Anweisung des Rhein-Neckar-Kreises geschlossen.

Wegen des erkrankten Nandus kontaktierten die Verantwortlichen am Donnerstag einen Tierarzt. Wie die Stadt, die den Tierpark betreibt, mitteilt, verstarb der Laufvogel in Anwesenheit des Arztes. Auf Anraten des Veterinärs wurde das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt informiert und am selben Tag Proben nach Karlsruhe gebracht. "Noch am Donnerstag sind in enger Abstimmung mit dem Veterinäramt des Rhein-Neckar-Kreises präventive Maßnahmen besprochen und durch die Stadt als Träger des Tierparks eingeleitet worden: Futterautomat, Streichelzoo und die Teichanlagen wurden geschlossen", heißt es in einer Mitteilung.

Am Freitagnachmittag wurde der Stadt mitgeteilt, dass der vorläufige Befund positiv sei und der Verdacht sich erhärtet habe, dass der verstorbene Nandu mit der Vogelgrippe infiziert war. "Ein endgültiger Befund durch das Labor steht noch aus, das Ergebnis wird Anfang nächster Woche erwartet", so die Stadt. Das bedeutet, dass vorsorglich und auf Anweisung durch den zuständigen Rhein-Neckar-Kreis mit sofortiger Wirkung eine Schließung des Tierparks angeordnet ist. Die Gaststätte kann weiterhin besucht werden.

Nandus sind flugunfähiger Vogel, die aus Südamerika stammen. Mit einer Scheitelhöhe von 1,25 bis 1,40 Meter ist er der größte Vogel Südamerikas, der auf der Flucht Geschwindigkeiten von bis zu 60 Kilometern pro Stunde erreichen kann.

Erst am Freitag hatte der Rhein-Neckar-Kreis wegen der Geflügelpest eine Stallpflicht für Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Enten, Gänse, Strauße, Emus und Nandus erlassen, um eine weitere Ausbreitung der Geflügelpest zu verhindern. Wegen der bisherigen Fundorte von infizierten Tieren gilt sie allerdings seit Samstag nur für die Gemeinden Brühl, Ilvesheim, Edingen-Neckarhausen, Dossenheim, Plankstadt, Ketsch, Altlußheim und Neulußheim sowie den Städten, Schwetzingen, Ladenburg, Eppelheim und Hockenheim. Bepreits am 20. Januar hatte das Landwirtschaftsministerium sogenannte Biosicherheitsmaßnahmen auch für Geflügelhaltungen unter 1000 Tieren angeordnet. Dazu zählt zum Beispiel die Sicherung der Ein- und Ausgänge zu den Ställen der Vögel gegen unbefugten Zutritt.