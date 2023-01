Genervt von dessen Klagen entdeckt die Haushaltshilfe Anni, verkörpert durch Remi Förster, durch Zufall in der Mülltonne eine magische Fernbedienung. Mit Erfolg stellt sie beim Ausprobieren an der tratschenden Nachbarin fest: Mit diesem "praktischen Ding", wie sie spitzbübisch feststellt, schaltet sie die Menschen stumm, später sogar den Hausherren.

Die Komödie kam super an, das Publikum lachte Tränen. Das Stück stand unter der Regie von Laura Eustachi und Remi Förster, die beide mitspielten. Die jungen Akteure agierten überaus gekonnt sowohl auf der Bühne, als auch in Dialogen und Mimik und Gestik.

Walldorf. Wie wäre es eigentlich, wenn man ein unangenehmes "Plappermaul" einfach mal per Fernbedienung stummschalten könnte, um seine Ruhe zu haben? Oder sogar Gedanken damit entlocken könnte? Wie das aussieht, zeigte die Theatergruppe der Katholischen jungen Gemeinde (KJG) im katholischen Pfarrsaal mit dem Stück "Die Wahrheit per Fernbedienung" frei nach Gerhard Loew.

Von Agnieszka Dorn

Das Bühnenbild katapultierte geradewegs in das Haus des kränklichen Millionenbauers Hugo Frischlinger, gespielt von Erik Husser. Dieser wartet jammernd und sehnsüchtig auf sich verzögernde Ordensverleihung. Die ganze Welt sei ein einziges Jammertal, ihm unbegreiflich die Schwäche und Wehrlosigkeit des Menschen. Die ganze Welt sei gefährlich und bestehe aus Bakterien, Keimen, Viren oder Strahlen, jammert Frischlinger weiter.

Während Frischlinger sich über alle mögliche Themen immens aufregt, hört ihn das Publikum nicht, sieht ihn aber mit Händen und Armen wild gestikulierend auf der Bühne agieren. Erst als Anni den Stummknopf wieder ausmacht, stürzt ein Schwall von Worten auf sie ein.

Um möglichen Gefahren wie Viren und Keimen präventiv vorzubeugen, lässt sich Frischlinger vom geschäftstüchtigen Heilpraktiker-Duo Friedrich und Wolfgang Rosenwasser, gespielt von Norik Etz und Cornelius Hüther, behandeln. Anni riecht den Braten aber unmittelbar, und zwar, dass das Duo mit den "Behandlungen" einfach nur Geld verdienen will. Gleiche Beweggründe hat auch Frischwassers hübsche Verlobte Roswitha, verkörpert von Laura Eustachi: Auch sie hat es eher auf Frischlingers Geld als auf seine Liebe abgesehen.

Hinzu kommt auch noch der russische Geschäftsmann Iwan Pawlowitsch Pustipopow, gespielt von Floyd Young. Er hat Interesse an Frischlingers Tochter Kathi, alias Jasmin Czyzewski, allerdings auch wieder nur mit Blick auf das Vermögen ihres Vaters. Denn eigentlich will er Frischlinger selbst von einer Investition in Kaviar aus seinen Baggerseen überzeugen.

Die jungen Akteure begeisterten das Publikum, man lachte, schmunzelte mit und genoss den Abend. Das Bühnenbild zeigte ein Wohnzimmer mit Esszimmerecke, Couchbereich und allem was dazugehört: Bilder, Spiegel, Uhr und Pflanzen. Über die Darstellung des Stücks gab es viel Applaus, der Erlös kommt sozialen Projekten zugute.

Interessant dabei: Die Entscheidung ist interaktiv, denn die Zuschauer können mit ihren Eintrittskarten Stimmen abgeben. Das Projekt mit den meisten Stimmen erhält letztlich die Spende.

Die Komödie "Die Wahrheit per Fernbedienung" zeigt die KJG an den beiden Samstagen, 14. und 21. Januar, jeweils um 20 Uhr, im katholischen Pfarrsaal in Walldorf, sowie am Sonntag, 15. Januar, um 17 Uhr.