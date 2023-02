Walldorf. (RNZ) Der nächste Walldorfer Kinderkleider- und Spielwarenmarkt findet am 3. und 4. März in der Astoria-Halle, Schwetzinger Straße 91, statt. Die Annahme der Waren ist am Freitag, 3. März, von 15 bis 17.30 Uhr. Verkauf ist dann am Samstag, 4. März, von 9 bis 11 Uhr, anschließend, von 15 bis 15.30 Uhr, Abholung von Waren und Erlös.

Frühlings- und Sommerkleidung in den Größen 56 bis 176 wird zum Kauf und Verkauf angeboten. Die Anzahl der angenommenen Kleidungsstücke wird auf 50 Stück begrenzt. Ebenso werden Babyausstattungen, Kinderräder, Autositze, Kinderwagen und -bettchen angenommen. Schuh- und Kuscheltierverkäufe sind nicht möglich.

Die Preise auf den Etiketten dürfen nur in 50-Cent-Schritten ausgezeichnet werden. Bei der Abgabe am Freitag werden die Etiketten befestigt.

Listen und Etiketten können zu folgenden Zeiten in der Astoria-Halle gegen eine Gebühr von 1 Euro (50 Etiketten für Kleidung) abgeholt werden:

Freitag, 24. Februar, 9 bis 10.30 Uhr

Montag, 27. Februar, 16 bis 17.30 Uhr

Es wird nur eine begrenzte Anzahl an Listen ausgegeben. Zusätzlich besteht die Gelegenheit, am Annahmetag die Listen und Etiketten selbst zu beschriften. Die Annahme schließt um 17.30 Uhr. Vom Ertrag werden 20 Prozent einbehalten, die für familienfördernde und soziale Projekte gespendet werden.

Zuständig sind Ingrid Hausmann, Telefon 06227/38980, Christina Hümmler, Telefon 06227/62386, Beate Seltenreich, Telefon 06227/61428, Birgit Steinmann, Telefon 06227/64912.