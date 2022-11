Walldorf. (RNZ) "Eine musikalische Hommage an Marilyn Monroe" nennen Sängerin und Schlagzeugerin Jutta Werbelow, Bassist Gigu Neutsch und Pianist Markus Schramhauser ihr ganz besonderes Kleinkunstprogramm "Marilyn’s calling", das sie mit gleich zwei ausverkauften Shows im Café Art in Walldorf präsentierten.

Dieses intelligente, unterhaltsame und vor allem hochmusikalische Kleinkunstprogramm, das "Jutta & the 2 Daddies" anlässlich des 60. Todestages im August 2022 uraufgeführt haben, ist eine Verbeugung vor der Schauspielerin und besonders der Sängerin Marilyn Monroe. Im Café Art nahmen die drei Künstler das Publikum auf eine "musikalische Reise" mit und erzählten dabei eine fein gesponnene Geschichte über das Leben und die Karriere der Ikone – jenseits von Klischees und Vorurteilen. Besonders die Sängerin Monroe und ihre Lieder standen dabei im Fokus.

"Ich liebe Marilyn Monroe", sagte Jutta Werbelow zu Beginn. Und das merkte man. Für ihre Recherche war sie im Dezember 2021 eigens nach Los Angeles gereist, um sich "auf eine Spurensuche zu machen". Und sich ihrem Idol anzunähern. Das hat sie geschafft: Die Lieder, die großen Big-Band-Arrangements aus Filmen wie "Blondinen bevorzugt", "Some like it hot" oder "River of no return", haben "Jutta & the 2 Daddies" auf ihr Trio "kondensiert". Sie saßen perfekt – wie das glamouröse Abendkleid der Blondine Jutta Werbelow, die in diesem Programm ihr ganzes Können zeigte.

"Diamonds are a girl’s best friend", "I wanna be loved by you" oder "My Heart belongs to Daddy" – Jutta Werbelow, Gigu Neutsch und Markus Schramhauser ließen mit großer Leichtigkeit, Ausdruckskraft und Respekt die Magie der Monroe, der Musik und auch der Filme aufleben. Wie prägend Marilyn Monroe bis heute ist, zeigten sie unter anderem mit Liedern wie "Material Girl" von Madonna und "Goodbye Norma Jeane" von Elton John in der deutschen Version von Udo Lindenberg.

Sie berichteten über das Leben der Norma Jeane Baker, die Verwandlung zu Marilyn Monroe, ihre Karriere, erste Filme und Filmsongs, natürlich auch über die Männer und ihre Tablettensucht. Dabei zeigen sie Respekt, nie streifen sie oft bemühte Etiketten wie die des "armen Opfers" oder der "dummen Blondine". Sie erzählten eine für viele neue und überraschende Geschichte über eine starke, talentierte Frau mit einer ganz besonderen Ausstrahlung und enormem Willen zu Entwicklung.

"Jutta & the 2 Daddies" harmonierten wunderbar miteinander. Mit Gigu Neutsch am Bass und Markus Schramhauser am Piano und Akkordeon hat Jutta Werbelow kongeniale Partner gefunden, die das Programm mit Virtuosität, Feingefühl und Spielfreude mitprägen. "Marilyn’s calling" ist ein Kleinod geworden. Die vielen begeisterten Gäste haben das an diesen zwei Abenden bestätigen können.