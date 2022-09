Walldorf. (RNZ) Insgesamt 30 Walldorfer Einzelhändlerinnen und Einzelhändler laden am heutigen Freitag, 15. September, zur Walldorfer Einkaufsnacht von 19 bis 22 Uhr in die Innenstadt ein. In einer früheren Veröffentlichung wurde fälschlicherweise ein falsches Datum genannt.

Das Rahmenprogramm unter dem Motto "Walldorfer Einkaufsnacht, da ist Musik drin" läuft bis 23 Uhr. Wegen der Veranstaltung wird die Hauptstraße von der Hausnummer 1 bis zur katholischen Kirche von 17 und 24 Uhr gesperrt.