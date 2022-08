Die Allgemeinverfügung war notwendig geworden, da die Haubenlerchen nach den Roten Listen des Landes akut vom Aussterben bedroht sind. Sie werden in der Kategorie "Rote Liste 1" aufgeführt. "In Baden-Württemberg ...

Auch im Walldorfer Rathaus freut man sich über die Bekanntgabe: "Das ist eine gute Nachricht", sagt Bürgermeister Matthias Renschler auf Nachfrage der RNZ. "Ich freue mich sehr, dass die Behörde hier angesichts der aktuellen Entwicklung mit Augenmaß gehandelt hat." Selbstverständlich, so Renschler, bleibe es das Ziel, "dass diese Allgemeinverfügung in Zukunft nicht mehr notwendig wird". Denn ein komplettes Ende der Allgemeinverfügung ist dies nicht, wie der Kreis betont. Diese gilt nämlich weiterhin, bis ins Jahr 2025 – immer zwischen 1. April und 31. August. Daher hofft Renschler darauf, dass die Untere Naturschutzbehörde in den kommenden Jahren bessere Lösungen findet, um die kleine Haubenlerchen-Population auf Walldorfer Gemarkung zu schützen.

"Bedingt durch die diesjährige Wetterlage ist das Brutgeschehen und die Entwicklung der Jungvögel der Haubenlerche bereits so weit vorangeschritten, dass in diesem Jahr gut zwei Wochen früher, als noch bei Erlass der Allgemeinverfügung prognostiziert, keine wesentliche Gefährdung der Jungvögel durch frei laufende Katzen mehr zu erwarten ist", heißt es wörtlich in der Mitteilung des Rhein-Neckar-Kreises. Nun können Besitzerinnen und Besitzer von Katzen durchatmen. Die Bestürzung aufgrund der Entscheidung war groß. Zahlreiche Katzenhalterinnen und Katzenhalter fanden harte Worte: "Die Allgemeinverfügung zwingt einen zur Tierquälerei", sagte eine Katzenhalterin der RNZ schon wenige Tage nach der Bekanntgabe. Von aggressiven Stubentigern, die Familienmitglieder angegriffen, sogar gebissen hatten, war die Rede.

Walldorf. Aus Stubentigern werden im Walldorfer Süden bald wieder Freigänger: Der "Katzen-Lockdown", der bundesweit und international für Aufsehen sorgte, ist in einer knappen Woche vorüber. Die Ausgangssperre zum Schutz der stark bedrohten Haubenlerchen endet früher, als zunächst in der Allgemeinverfügung des Landratsamtes vorgesehen. Ganze zwei Wochen eher dürfen die Katzen, die in dem Brutgebiet der Lerchen leben, nun wieder solo vor die Tür – bereits ab dem 15. August. Die für viele Besitzerinnen und Besitzer freudige Nachricht vermeldete am Montag der Rhein-Neckar-Kreis.

Von Tobias Törkott

Ursprünglich hatten die Katzen ein Ausgehverbot, welches vom 1. April bis zum 31. August galt. Dieses hatte damals die Untere Naturschutzbehörde des Landratsamtes Rhein-Neckar-Kreis durch eine Allgemeinverfügung für einen Teil Walldorfs erlassen. Konkret geht es um ein Gebiet im Walldorfer Süden.

Auch im Walldorfer Rathaus freut man sich über die Bekanntgabe: "Das ist eine gute Nachricht", sagt Bürgermeister Matthias Renschler auf Nachfrage der RNZ. "Ich freue mich sehr, dass die Behörde hier angesichts der aktuellen Entwicklung mit Augenmaß gehandelt hat." Selbstverständlich, so Renschler, bleibe es das Ziel, "dass diese Allgemeinverfügung in Zukunft nicht mehr notwendig wird". Denn ein komplettes Ende der Allgemeinverfügung ist dies nicht, wie der Kreis betont. Diese gilt nämlich weiterhin, bis ins Jahr 2025 – immer zwischen 1. April und 31. August. Daher hofft Renschler darauf, dass die Untere Naturschutzbehörde in den kommenden Jahren bessere Lösungen findet, um die kleine Haubenlerchen-Population auf Walldorfer Gemarkung zu schützen.

Die Allgemeinverfügung war notwendig geworden, da die Haubenlerchen nach den Roten Listen des Landes akut vom Aussterben bedroht sind. Sie werden in der Kategorie "Rote Liste 1" aufgeführt. "In Baden-Württemberg konzentrieren sich die Brutvorkommen auf den Bereich zwischen Karlsruhe und Mannheim", so das Landratsamt. Der Schwerpunkt liege in den sandigen Gebieten der nördlichen oberrheinischen Tiefebene zwischen Waghäusel, Walldorf und Ketsch. Zu Beginn der Brutsaison 2022 waren drei Paare in Walldorf sesshaft geworden.

Wenn Katzen in dem besagten Gebiet mehrfach angetroffen wurden, mussten Halterin oder Halter ein Zwangsgeld in Höhe von 500 Euro zahlen. Hätte die Katze eine Haubenlerche getötet, wären sogar bis zu 50 000 Euro fällig gewesen. Ein Zwangsgeld wurde in einem Fall verhängt. Zahlreiche Widersprüche gegen die Allgemeinverfügung wurden eingelegt – teils mit Erfolg. Auch Anträge zur Befreiung hatte es Medienberichten zufolge gegeben. Wurden diese stattgegeben, mussten die Halterinnen und Halter mittels eines Halsbandes den Standort ihrer Haustiere prüfen.

Update: Montag, 8. August 2022, 18.19 Uhr

Walldorf. (RNZ/mün) Das gute Wetter hat nun auch für Walldorfs Katzen eine schöne Seite: Das Landratsamt teilt am heutigen Montag mit, dass der Katzenlockdown zum Schutz der brütenden Haubenlerche schon zwei Wochen früher endet, nämlich am 15. August. Das gilt aber nur für dieses Jahr. Der Landkreis hatte eine "Ausgangssperre" in einem Teil von Walldorf erlassen, um die Haubenlerche und ihre Brut vor den vierbeinigen Räubern zu schützen.

Wegen der günstigen Wetterlage in diesem Jahr sei die Entwicklung der Jungvögel der Haubenlerche bereits weit vorangeschritten. Deshalb sei keine wesentliche Gefährdung der Jungvögel durch freilaufende Katzen mehr zu erwarten, teilt die Behörde mit. Deshalb dürfen Katzen ab dem kommenden Montag in dem betroffenen Gebiet wieder auf Freigang.

Aber: Das gilt nur für diesen Sommer. Die Allgemeinverfügung des Landkreises für eine Ausgangssperre der Katzen gilt bis 2025. Deshalb dürfen die Vierbeiner in den kommenden drei Jahren vom 1. April bis 31. August wieder nicht vor die Haustür.