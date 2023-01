Walldorf. (agdo) Wenn ehrenamtliche Mitarbeiter vom Tom-Tatze-Tierheim ins Seniorenhaus mit einem Hund kommen und den älteren Menschen vorlesen, bekommen sie etwas zurück, das ihnen viel ist: Glückliche Gesichter und viel Dankbarkeit. Unter dem Motto "Nur ein aktiver Verein ist ein starker Verein" hat nun eine Informationsveranstaltung im Tierschutzheim Wiesloch/Walldorf stattgefunden, besser bekannt als das Tom Tatze Tierheim.

Das Team des Tierschutzheims stellte bei einem Umtrunk verschiedene Projekte vor und freut sich auf neue zuverlässige ehrenamtliche Mitarbeiter. Die Veranstaltung wurde von Birgit Schneidewind und Martina Augsburger, der Zweiten Vorsitzenden des Tierschutzheims, organisiert.

"Den Lesekreis in Seniorenheimen haben wir vor etwa sechs Jahren gestartet", erzählte Schneidewind. In der Vor- Corona-Zeit wurde in den Seniorenhäusern in den fünf Kommunen Walldorf, Wiesloch, St.Leon-Rot, Dielheim und Malsch gemeinsam mit Hund, Schildkröte sowie ehrenamtlichen Mitarbeitern den älteren Menschen vorgelesen.

Diese fünf Städte und Gemeinden unterstützen das Tierheim finanziell. "Momentan findet der Lesekreis nur noch im Seniorenheim in Wieslochs Stadtteil Frauenweiler statt", erzählte Schneidewind, weniger aufgrund der Corona-Situation, sondern vielmehr, weil dem Tierschutzheim ehrenamtliche Mitarbeiter fehlen.

Die älteren Menschen freuen sich besonders über tierischen Besuch. "Einige haben früher selbst einen Hund oder eine Katze gehabt", erzählte Schneidewind, andere gehen mit den Kontakt zu Tieren erst einmal vorsichtig an. Lange dauere es aber nicht, bis eine Hand vom Stuhl oder Sessel locker nach unten falle und sich an Streicheleinheiten des Tieres erfreue, so Schneidewind.

Im Sommer hat man auch eine im Privatbesitz befindliche größere Schildkröte dabei, die ebenfalls bei den Senioren gut ankommt. Vor allem weil Schildkröten zu den langsamen Tieren gehören, strahlt das Tier Ruhe und Gemächlichkeit aus. Im Winter hält die Schildkröte ihren Winterschlaf.

Ein weiteres Projekt des Tom-Tatze-Tierheims ist die Kinder- und Jugendarbeit, bestehend aus zwei Gruppen mit Tierschutzkids im Alter von acht bis zehn Jahren und der Tierschutzjugend von zehn bis zwölf Jahren. In den Treffen geht es um Tiere, Tierschutz und Spaß mit anderen Tierschützern. Die jungen Tierfreunde bekommen gleich von Anfang an mit, wie man sich Tieren gegenüber richtig verhält und was nicht gut ist. Außerdem wird viel gebastelt und das Gebastelte auf Festen des Tierheims angeboten. ...