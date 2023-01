Waghäusel. (of) Zum Auftakt des Konzertsommers wartet auf die Besucher im Rahmen des fünftägigen Festivals "Zucker, Wag & Häusel" mit Hubert van Goisern gleich ein Glanzpunkt.

Am Donnerstag, 18. Mai, Christi Himmelfahrt, wird der Alpenrocker, der weit mehr als das bekannte "Hüattamadl" zu bieten hat, im Palastzelt vor der Eremitage Waghäusel seine Visitenkarte abgeben. In der Fortsetzung seiner zuletzt umjubelten "Zeiten & Zeichen"-Tour heißt das Motto für das kommende Jahr "Neue Zeichen – Alte Zeichen", wobei der gerade 70 Jahre alt gewordene Multiinstrumentalist mit seiner Band viele Hits zum Besten geben wird.

Den Startschuss zum Konzertreigen in Waghäusel markiert am Tag zuvor der ebenfalls bekannte Künstler und Moderator Götz Alsmann zusammen mit der SWR Big Band. Als musikalische Gäste kommen am 17. Mai die drei Mädels von "Zucchini Sistaz" in die Große Kreisstadt Waghäusel. "In Kürze werden weitere Acts bekannt gegeben, sodass sicher für jeden Musikgeschmack das passende Angebot dabei ist", eröffnet Jürgen Vogel.

Der Unternehmer aus Waghäusel – auch durch die Veranstaltungsagentur Inpetto mit "Leos Bühne" und "Walldorfer Zeltspektakel" bis weit über die Region hinaus bekannt – hatte 2019 das Projekt "Zucker, Wag & Häusel" aus der Taufe gehoben und in der Folge namhafte Künstler wie Nico Santos, Max Mutzke, Schlagerkönig Matthias Reim oder die "Erste Allgemeine Verunsicherung" (EAV) verpflichtet.

Von Mittwoch, 17. Mai, bis Sonntag, 20. Mai, geht nun an gleicher Stelle die nächste Musikparty über die Bühne und im Palastzelt wird erneut die Post abgehen. Was dieses Kulturfestival so besonders macht, ist sicherlich die außergewöhnliche Kombination aus kulturellen Auftritten und dem weitläufigen Angebot vor der Eremitage: Ein Garten mit Familienbewegungsbereich, Kunst, Handwerk oder Oldtimer-Ausstellung waren auf das Publikum.

Eine Kleinmesse mit Ausstellern aus der Region wird das Angebot ergänzen. Auf der Piazza des Eremitage-Gartens gibt es eine zusätzliche Open-Air-Bühne mit ausgewähltem Tagesprogramm und lokalen Künstlern sowie diversen "Food Trucks", also Wagen, die Leckereien aus aller Herren Länder anbieten, heißt es in einer Info.

Neu ist, dass die Besucher mit ihrem Ticket innerhalb der Verkehrsbetriebe Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) und Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) kostenlos an- und abreisen können. Der Bahnhof ist nur wenige Gehminuten vom Festivalgelände entfernt.

Info: Tickets für "Zucker, Wag & Häusel" gibt es bereits im Vorverkauf an allen bekannten Stellen, im Internet unter www.reservix.de oder www.z-w-h.de, unter Telefon 0 72 54/ 4 06 86 30 sowie in der Wieslocher RNZ-Geschäftsstelle, Schlossstraße 2.