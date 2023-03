Waghäusel. (tt) Während die Unternehmerin Saliha "Sally" Özcan für ihren nächsten Auftritt in der RTL-Sendung "Let’s Dance" trainiert, ist in ihren Firmensitz "Sallycon Valley" in Waghäusel eingebrochen worden.

Die 34-Jährige inspiriert mit ihren Rezept- und Backideen in den Sozialen Medien ihre Fans. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich die Einbrecher zwischen Sonntagabend und dem frühen Montagmorgen Zutritt zu insgesamt drei Firmen-Gebäuden in der Franz-Siegel-Straße sowie in der Albert-Einstein-Straße.

"Offenbar hebelten die Täter mehrere Türen auf, durchtrennten teilweise Zäune mit elektrischen Werkzeugen und brachen Tresore auf", heißt es in der Mitteilung des Polizeipräsidiums Karlsruhe. Dabei entwendeten die Einbrecher Bargeld sowie Elektronikgeräte in noch unbekanntem Umfang. "Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Gegebenheit kann derzeit von einem Tatzusammenhang ausgegangen werden", so die Beamten. Die Kriminaltechnik habe Spuren an den Tatorten gesichert, die Beamten des Kriminalkommissariats haben die Ermittlungen übernommen.

Im Internet zeigte Özcan, die mit ihrem Mann und ihren Kindern neben dem Firmengebäude wohnt, die Ausmaße des Schadens: Auf dem dunklen Holzfußboden sind überall weiße Fußspuren zu sehen, Schränke geöffnet und durchwühlt. Den Tresor, den die Täter seitlich aufgeschnitten haben, schafften sie zuvor offenbar in ein Badezimmer. Davor liegen in Unmengen von weißem Staub Unterlagen und Ordner.

"Wir wurden heute Nacht im Sallycon Valley ausgeraubt. Wir sind alle unter Schock. Uns fehlen momentan die Worte", schrieben Özcan und ihr Mann Murat. In einem Video am Dienstagmorgen sagte Sally Özcan zudem: Sie habe nicht gut geschlafen und sei bei jedem Geräusch wach. Sie sei froh, dass sie wieder zum Training müsse, das lenke sie in der derzeitigen Situation ab.

Info: Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der Rufnummer 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.