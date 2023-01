Leimen. (bmi) Bäume haben es bekanntlich durch die Folgen des Klimawandels auch in der Region nicht leicht. Nicht nur indirekt, sondern unmittelbar Opfer von Menschenhand wurde ein neu gepflanzter Baum im Menzerpark.

Wie die Stadt am Mittwoch berichtete, soll dort am Freitagabend eine "junge Kugel-Robinie mit Gewalt aus der Erde gerissen und dann achtlos auf den Boden geworfen" sein. Die Stadtverwaltung zeigte sich "entsetzt und fassungslos über den neuesten Akt von Vandalismus" und hat Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. "Solche und ähnliche Vorfälle kommen leider immer wieder vor", bestätigte Stadtsprecher Michael Ullrich.

Er verwies auf kaputte Scheiben und beschmierte Wände oder Toiletten etwa an Schulen und Kindergärten. 2022 war in St. Ilgen wiederholt die frisch gestrichene Fassade der Aegidiuskirche mit Hundekot beschmiert worden. Zuletzt hatten in der Silvesternacht Jugendliche in der Turmgasse Böller und Raketen auf Autos abgefeuert und die Stadt ebenfalls Strafanzeige erstattet.