Hirschberg. (dani) Es ist nicht viel los auf den Straßen Hirschbergs, als die RNZ einige Gewerbetreibende besucht. Immer mehr kleine Läden müssen schließen, viele Geschäfte gibt es in den Ortskernen nicht mehr. Was jedoch vor allem fehlt, da sind sich Einwohner und Gewerbetreibende einig, sind Plätze, an denen man sich treffen kann und wo man auch verweilen will.

Tines Café in