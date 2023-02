Region Heidelberg. (luw) Die Fastnacht neigt sich dem Ende zu, doch auch rund um Heidelberg geht es zum Finale noch mal hoch und heiß her. Die größten Veranstaltungen der Region am heutigen Dienstag, 21. Februar, im Überblick:

> In Heiligkreuzsteinach brennt es im Anschluss an den Kinderfasching, der von 14.11 bis 17.11 Uhr in der Steinachtalhalle stattfindet. Der aus alten Weihnachtsbäumen bestehende Fastnachtshaufen wird auf dem Sändel angezündet. Los geht es um 18 Uhr. Der Musikverein Trachtenkapelle sorgt für Musik, der Odenwaldklub für Getränke.

> In Neckarsteinach wird zu "Feuerrad und Hexentreiben auf dem Darsberg" im gleichnamigen Stadtteil eingeladen. Organisiert vom Kulturausschuss Darsberg, kommen gegen 18 Uhr Hexen und Guggenmusiker auf dem Dorfplatz zusammen. Das traditionelle Holzscheibenschießen beginnt um 18.30 Uhr auf der Wiese am Dorfeingang und gegen 19 Uhr laufen Hexen samt Guggenmusik in diese Richtung. Nach der Ankunft an der Wiese wird das Feuerrad entzündet – und das Abrollen beginnt.

Unter anderem in Neckarsteinach-Darsberg brennt es am heutigen Dienstag, durch Nußloch schlängelt sich der Umzug. Fotos: privat/Alex

> In Nußloch zieht heute der Fastnachtsumzug "Südliche Bergstraße" durch die Straßen. Los geht es für über 450 Teilnehmer aus 29 Gruppen um 14.11 Uhr in der Römerstraße; weiter geht es über die Hildastraße, Massengasse, Hauptstraße und den Lindenplatz zur Sinsheimer Straße, ehe das Ende gegen 16 Uhr in der Gartenstraße geplant ist. Der Karneval Club Nußloch (KCN) wird bei der Organisation von weiteren örtlichen Vereinen unterstützt. Am Lindenplatz öffnet das Narrendorf, wo man den Umzug bei Essen und Getränken ausklingen lassen kann. Die Umzugsstrecke wird für den Straßenverkehr gesperrt, auch das Parken am Straßenrand ist aus Sicherheitsgründen verboten. Autos können im Parkhaus "Birkenweg" in der Ortsmitte und an der Olympiahalle abgestellt werden.

> In Schönau feiert die Odenwälder Trachtengruppe "Feuerrad und Faschingkehraus". Feuerrad und Feuerkugeln werden ab 19 Uhr oberhalb des Schul- und Freizeitzentrums abgerollt. Danach wird zum "lustigen Kehraus" im VfB-Heim am Stadion eingeladen: Hier lautet ab 20 Uhr das Motto "Tracht trifft Trikot". VfB und Trachtengruppe laden zu Musik und Tanz ein, zudem treten die "Trauerschnallen" auf. Es wird darauf hingewiesen, dass es nur rund 50 Sitzplätze gibt.

> In Wilhelmsfeld treibt die Feuerwehr den Winter aus: Ab 18.30 Uhr gibt es am Berghang bei der Firma Kidsmeal – nahe der Bushaltestelle "Autohalle" – "Feuerrad und Fastnachtsfeuer, Schabernack und Hexentanz, Fackelglühen und Glühwein", wie es in der Ankündigung heißt.