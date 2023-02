Von Günther Grosch

Weinheim. Hans-Jochen Hüchting machte es spannend: Er sei vom Vorsitzenden speziell für diesen Tag zu einer "bedeutsamen Aussage autorisiert" worden, so der Präsident der TSG Weinheim am Sonntag bei der Sportlerehrung. Volker Jacob (76) habe sich ihm gegenüber bereit erklärt, bei den im Mai anstehenden Vorstandswahlen erneut für das Amt des TSG-Vorsitzenden zu kandidieren, ließ Hüchting schließlich "die Katze aus dem Sack". Auch deshalb könne die TSG "mit Vorfreude und Zuversicht in die Zukunft blicken".

355-125-80-71: Hinter dieser auf den ersten Blick geheimnisvollen Zahlenkombination verbirgt sich weder der Code für einen Safe mit einem reichhaltigen Goldschatz noch die Nummer eines Schweizer Bankkontos. Obwohl: Mit reichlich Gold, Silber und Bronze haben die Ziffern schon etwas zu tun: Beim sportlichen Jahresauftakt der TSG 1862 Weinheim am Sonntag in der Stadthalle standen diese Zahlen für ein erneut erfolgreiches Abschneiden des ältesten Weinheimer Mehrsparten-Sportvereins im vergangenen Jahr. Die 355 weist die Menge der auf dem Empfang geehrten Aktiven und ihrer Trainer aus. Die 125 nennt die Anzahl der im vergangenen Jahr gewonnenen Goldmedaillen. Die 80 weist die zusätzlich erreichten Silbermedaillen und die 71 die erklommenen Bronze-Plätze aus.

Die TSG 1862 beging ihren sportlichen Jahresauftakt in der Stadthalle. Die Zahl der geehrten Siegerinnen und Sieger aus dem Jahr 2022 war so groß, dass die an sich geräumige Bühne von Weinheims guter Stube, der Stadthalle, bei Weitem nicht ausreichte. Foto: Kreutzer

Was TSG-Präsident Hüchting und den Ersten Vorsitzenden Jacob im Rahmen der gut zweistündigen Ehrungsfeier nicht nur zur verbalen Gratulation veranlasste, sondern zusätzlich zum Schütteln vieler Hände animierte.

Aber auch auf einem anderen Gebiet markiert der Verein, der erst vor wenigen Tagen einmal mehr eine sportlich erfolgreiche Hochsprunggala meisterte, eine weitere Bestmarke: Mit aktuell 6413 Mitgliedern setzt die TSG nach einer im Zuge der Corona-Pandemie nicht einfachen Zeit gerade zum Höhenflug an. Anfang des Jahres waren es mit 6190 Frauen, Männern, Kindern und Jugendlichen noch 223 Mitglieder weniger gewesen. Doch schaue man aufseiten der Vorstandsetage nicht unbedingt nach den Mitgliederzahlen oder ob man den mitgliederstärksten Verein in der Stadt stelle, so Hüchting. Es gehe vielmehr darum, der beste Verein für die Mitglieder zu sein. "Und der sind wir", so der Präsident selbstbewusst.

Dass man die Pandemiephase so gut überstanden habe, hing aber nicht nur mit dem großen Engagement, der Bereitschaft zum Einsatz und der Innovationskraft der Mitarbeiter im Ehren- und Hauptamt zusammen, holte Hüchting weitere Personen mit an Bord: "Sondern vor allem auch damit, dass unsere Mitglieder der TSG die ...