> Die Winterreise von Franz Schubert wird am Sonntag bei der Liedertafel im Erhard-Renner-Saal, Danzigerstraße 14, aufgeführt. Als Bariton tritt Hans-Josef Overmann auf, am Klavier sitzt Florian Stricker. Die 24 Lieder werden durch Illustrationen von Corinna Brandenburger untermalt. Los geht es um 17 Uhr, der Eintritt ist frei.

> Die Ortsgruppe des Odenwaldklubs wandert am Sonntag vom Heidelberger Sportzentrum Nord zum Botanischen Garten. Treffpunkt zur Abfahrt mit Autos ist um 11 Uhr am Karl-Brand-Platz. Nach der Wanderung ist eine Einkehr vorgesehen.

> Geputzt wird am Samstag von den Grünen am Bahndamm. Von 15 bis 17 Uhr säubern sie dort die Flur im Rahmen der Aktion "Eppelheim putzt sich raus", die allerdings erst am Montag beginnt. Treffpunkt für Helfer ist an der Grillhütte. Müllzangen und -säcke werden gestellt.

Von Sabrina Lehr

Region Heidelberg. Die tollen Tage sind vorbei und mit dem Ende der fünften Jahreszeit kehrt etwas Ruhe in der Region Heidelberg ein. Nichtsdestotrotz halten Samstag und Sonntag, 25. und 26. Februar, einige Veranstaltungen bereit. Die RNZ gibt soweit bekannt einen Überblick.

Dossenheim

> Einen musikalischen Abendgottesdienst begleitet der Männergesangverein "Freundschaft" am Sonntag ab 18 Uhr im Martin-Luther-Haus. Daneben spielt auf Einladung der evangelischen Kirchengemeinde Birgit Seele Klavier.

Eppelheim

> Geputzt wird am Samstag von den Grünen am Bahndamm. Von 15 bis 17 Uhr säubern sie dort die Flur im Rahmen der Aktion "Eppelheim putzt sich raus", die allerdings erst am Montag beginnt. Treffpunkt für Helfer ist an der Grillhütte. Müllzangen und -säcke werden gestellt.

Heiligkreuzsteinach

> Die Ortsgruppe des Odenwaldklubs wandert am Sonntag vom Heidelberger Sportzentrum Nord zum Botanischen Garten. Treffpunkt zur Abfahrt mit Autos ist um 11 Uhr am Karl-Brand-Platz. Nach der Wanderung ist eine Einkehr vorgesehen.

Leimen

> Der Kids-Treff findet am Sonntag im Martin-Luther-Haus statt. Willkommen zum "Spielemorgen" von 10 bis 13 Uhr sind Kinder zwischen sieben und elf Jahren.

> Die Winterreise von Franz Schubert wird am Sonntag bei der Liedertafel im Erhard-Renner-Saal, Danzigerstraße 14, aufgeführt. Als Bariton tritt Hans-Josef Overmann auf, am Klavier sitzt Florian Stricker. Die 24 Lieder werden durch Illustrationen von Corinna Brandenburger untermalt. Los geht es um 17 Uhr, der Eintritt ist frei.

> Einen Spielenachmittag veranstaltet die Stadtbücherei am Samstag in ihren Räumen in der Hohen Gasse 1. Von 13 bis 20 Uhr kann nach Herzenslust gespielt werden. Informationen gibt es unter Telefon 0 62 24 / 70 42 29 oder per E-Mail an buecherei@leimen.de

Neckargemünd

> Das Trio "Wildes Holz" tritt am Sonntag ab 18 Uhr im Alten E-Werk auf. Organisiert vom Kulturverein gibt es "virtuose akustische" Musik. Einlass ist ab 17 Uhr. Tickets gibt es in der Tourist-Information oder an der Abendkasse. Reservierungen sind unter Telefon 0 62 23 / 48 80 24 möglich.

> "Sternstunde Tango" ist der Titel des Konzerts, das das Berliner "Cuarteto Rotterdam" am Samstag im Bürgersaal Prinz Carl gibt. Das Konzert findet in Kooperation mit der Musikschule statt. Los geht’s bei freiem Eintritt um 18.30 Uhr.

> Brunch und Politik werden am Sonntag von 11 bis 13 Uhr bei den "Neckargemünder Gesprächen" kombiniert. Im Jakobssalon, Jakobsgasse 4, stellt dabei der Autor Alfons Ims auf Einladung des Grünen-Ortsverbands sein Buch "Eine asoziale Pfälzer Familie" vor.

Neckarsteinach

> Kindergottesdienst wird am Sonntag im Dorfgemeinschaftshaus Darsberg gefeiert. Los geht es um 11 Uhr. Angekündigt sind für die Besucher unter anderem Geschichten aus der Bibel, Spiele, Basteln und Kreatives.

Sandhausen

> Das Heimatmuseum kann am Sonntag besichtigt werden. Es ist von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Schönau

> "Besondere Kirchenmusik" gibt es am Sonntag im Gottesdienst in der evangelischen Kirche Altneudorf zu hören. Werke von Bach, Gluck und Borodin werden ab 19 Uhr auf Querflöte und Orgel gespielt.

Wiesenbach

> "Mord on Backstage" führt die Theatergruppe Lambefiewa nach dem heutigen Freitag auch am Samstag in der Biddersbachhalle auf. Einlass ist ab 18.45 Uhr, Spielbeginn um 20 Uhr. Karten gibt’s im Vorverkauf bei Toker Obst und Gemüse in Wiesenbach und bei Amons Hofladen in Mauer, zudem an der Abendkasse.