Der EDV-Service der Stadt habe eine virtuelle Festplatte eingerichtet, mit der die Angestellten notdürftig arbeiten können. E-Mails checkten die Mitarbeiter zwischendurch an Rechnern im Rathaus. Die Kunden der Stadtbibliothek können über den Rückgabekasten ihre Medien zurückbringen und vor Ort zumindest das Nötigste ausleihen.

Für Bibliotheksleiter Thomas Michael ist die Situation äußerst unbefriedigend. Ein Großteil des Betriebs läuft mittlerweile digital ab, das Bibliothekssystem liegt nun aber größtenteils lahm. "Wir haben jetzt keine Echtzeitdaten über den Bestand oder über Mahngebühren", gibt Michael Einblick in den Krisenmodus: "Wir sind hier abgehängt".

Der Kabelabriss an der Baustelle in der Bergstraße habe die Störung der Hausleitungen wohl überlagert, fährt die Telekom-Sprecherin fort: "Die Funktionalität der Hausleitungen kann im vorliegenden Fall nur Zug um Zug unter Mitwirkung der Kundin wieder hergestellt werden."

Beim Technikereinsatz am Dienstag habe die Telefonleitung bei der Innenverkabelung Fehler aufgewiesen, der Techniker habe sie deshalb auf eine andere verfügbare Hausleitung umgeschaltet.

Zwar reparierten die Techniker zu Beginn dieser Woche zumindest die Festnetzleitung. Die Monteure werden aber noch einmal die Bibliothek aufsuchen müssen. "Die Leitung zur Internetnutzung wird voraussichtlich morgen nach dem erforderlichen Technikereinsatz vor Ort wieder genutzt werden können", kündigte eine Sprecherin der Telekom an.

Bei den Bauarbeiten in der benachbarten Bergstraße riss am 24. Februar ein sogenanntes Verzweigerkabel, über das die Bibliothek an das Netz der Deutschen Telekom angebunden ist. Wie das Telekommunikationsunternehmen auf RNZ-Anfrage mitteilt, liegen auch Störungen der Hausleitungen vor.

Wiesloch. (kbw) Wochenlang waren die Telefone tot, das Internet funktioniert immer noch nicht: Ein technischer Defekt schränkt derzeit den Betrieb der Stadtbibliothek Wiesloch in der Gerbersruhstraße erheblich ein.

Ansonsten gehe im Moment nicht viel, führt Michael vor Augen. "Wir haben hier ganze Ausleihwagen voll mit Tonie-Figuren stehen, etwa 200 Stück", klagt der Bibliotheksleiter. Die bei Kindern beliebten Hörspiel-Geräte dürfen die Mitarbeiter aber nicht rausgeben, weil ihr Bestand nicht ins System übertragen werden könnte.

Das Vorgehen der Deutschen Telekom in dieser Situation ist in Michaels Augen eher unglücklich. "Ich habe seit Beginn der Störung am 24. Februar jeden Tag dort angerufen", blickt der Leiter der Einrichtung zurück. Mehr als eine Woche lang sei jedoch nichts passiert.

Ursprünglich sei die Reparatur sogar erst für 14. März angekündigt gewesen. Erst am Samstag sei dann die Ankündigung gekommen, dass sie "wahrscheinlich" am Dienstag der laufenden Woche erfolgen soll.

Als dann die Telefonleitung schließlich repariert war, habe die Stadt Wiesloch eine neue Reklamation bei der Telekom einreichen müssen, damit nun auch die Internetstörung angegangen wird, ärgert sich Michael.

Die Kunden der Stadtbibliothek zeigten durchaus Verständnis für die Situation, viele seien auch verunsichert gewesen, ob für sie nun Mahngebühren entstanden sind, sagte der Bibliotheksleiter auf Nachfrage.