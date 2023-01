Wiesloch. (hds) Ein Baustein zu mehr Lademöglichkeiten für E-Autos wurde jetzt im Bereich hinter dem Wiesloch Rathaus hinzugefügt. Zwei neue "Tankstellen" für die Stromversorgung fahrbarer Untersätze wurden offiziell in Betrieb genommen. Geladen wird dort schon seit Ende 2022.

Damit setzt die Verwaltung eine im Vorjahr vom Gemeinderat beschlossene Verbesserung der Ladeinfrastruktur im Stadtgebiet fort. Kooperationspartner ist die Bürger-Energiegenossenschaft Kraichgau. Der Vertrag war geschlossen worden mit dem Ziel, innerhalb der kommenden zwei Jahre insgesamt zehn solcher Ladesäulen im gesamten Stadtgebiet zu errichten. Die Gerätschaften werden von der Tochter der Heidelberger Druckmaschinen, Amperfied, zur Verfügung gestellt. Jede Säule bietet zwei Anschlussmöglichkeiten.

Wie Oberbürgermeister Dirk Elkemann bei der Übergabe betonte, hat man bereits 2022 zwei Ladesäulen in der Bergstraße installieren lassen. "Uns standen dafür 70.000 Euro zur Verfügung", so Elkemann.

Noch in diesem Jahr sollen weitere hinzukommen, so im Birkenweg in Schatthausen, am Dorfplatz in Frauenweiler und in der Alten Heerstraße in Wiesloch. Im Herbst geht es dann nach Baiertal, in die Lederschenstraße, und auch am Bürgerhaus in Altwiesloch wird eine solche Station aufgebaut. "Das passt alles gut in unser Klimaschutzkonzept", ergänzte die Klimaschutzmanagerin der Stadt, Rebekka Vollmer.

"Wir sind derzeit in der gesamten Region unterwegs, um noch mehr solcher Ladestationen zu errichten", sagte Florian Oeß von der Bürgergenossenschaft: Die wurde 2010 in Adersbach bei Sinsheim mit dem Ziel gegründet, zu 100 Prozent regenerative Energien zu gewinnen und zu vertreiben – auf Basis einer breiten Beteiligung der Bevölkerung.

Der Vertreter der Genossenschaft erläuterte, als Nutzer könne man kostenlos an den Ladesäulen parken – "aber nach vier Stunden ist dann Schluss, dann muss das Fahrzeug spätestens abgeholt werden. Ansonsten droht ein Bußgeld von etwa zwölf Euro".