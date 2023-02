Von Annette Steininger

Hirschberg. Bei den Haushaltsberatungen wurde deutlich: Auch Hirschberg möchte den Ausbau der erneuerbaren Energien für mehr Klimaschutz fördern. SPD, CDU und GLH hatten jeweils Anträge für Mittel gestellt, um Stecker-Solargeräte, auch Balkonkraftwerke genannt, zu fördern. Dem folgten die Verwaltung und der restliche Gemeinderat gern. Daher stehen im aktuellen Haushalt 15.000 Euro für ein kommunales Förderprogramm zur Verfügung.

Die Verwaltung hat inzwischen eine Förderrichtlinie sowie einen Förderantrag zu Stecker-Solargeräten erarbeitet, über die der Ausschuss für Technik und Umwelt am Dienstag, 7. Februar, 18.30 Uhr, im Bürgersaal des Rathauses berät und entscheidet. Die Verwaltung schlägt als Starttermin den 1. März vor. Antragsberechtigt wären neben Bürgern auch gemeinnützige Vereine, die Vermieter, Mieter oder Eigentümer eines Hauses oder einer Wohnung im Gemeindegebiet sind. Den Antrag soll man mit den erforderlichen Unterlagen beim Klimaschutzmanager der Gemeinde, Merten Kuhl, einreichen. Der Zuschuss könnte nach dem Verwaltungsvorschlag 100 Euro pro Modul betragen. Insgesamt ließen sich pro Wohneinheit zwei Module fördern, woraus dann eine Obergrenze von 200 Euro resultiere. Eine Voraussetzung soll sein, dass die Fördernehmenden sich verpflichten, die Anlage "mindestens fünf Jahre ab dem Tag der ersten Inbetriebnahme in einem funktionstüchtigen Betrieb zu halten". Mieter müssen eine Einbauerlaubnis beim Eigentümer einholen.

"Insbesondere Mieterparteien und Vereinen bietet sich durch das kommunale Förderprogramm die Möglichkeit, einen stärkeren Beitrag zur Energiewende zu leisten", findet die Verwaltung. Das Förderprogramm soll nach einer Erstlaufzeit mit Ablauf des Haushaltsjahres 2023 evaluiert und eine Fortsetzung geprüft werden.

Laut Verwaltung bieten die Stecker-Solargeräte einen niedrigschwelligen Einstieg in eine nachhaltige Energieversorgung. Sie bestehen üblicherweise aus ein bis zwei Standard-Solarmodulen und einem Wechselrichter. Sie haben eine Leistung von bis zu 600 Watt (Wechselrichterleistung). Stecker-Solargeräte sind darauf ausgelegt, Strom für den Eigenbedarf zu produzieren und nicht, dass dieser ins Netz eingespeist wird. Die Balkonkraftwerke sind laut Verwaltung in der Lage, je nach Haushaltsbeschaffenheit und Ausrichtung der Anlage, die in der Regel vorhandene Grundlast durch Kühlschränke, Standby-Geräte oder ...