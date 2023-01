Nicht nur, weil hier neben Walldorf der zweite große Standort des Softwareriesen SAP liegt, ist das 7000-Seelen-Dorf südlich von Wiesloch in den letzten 30 Jahren stark gewachsen. Mitte der 90er waren es noch 4000 Einwohner – und davon 3000 Katholiken. Doch kaum einer von ihnen ahnte, was sich im Pfarrhaus direkt neben der Kirche St. Mauritius in der Dorfmitte abspielte. Hier missbrauchte der katholische Priester V. zahlreiche Jungen. Über Jahre ging das. 1995 wurde er in sieben Fällen rechtskräftig verurteilt. 10 Monate auf Bewährung.

"Die Sega Game Gear war einfach das Beste, was man haben konnte", erinnert sich der heute 42-jährige Martin. Doch das ist nicht das einzige, an was er und viele andere sich rund 30 Jahre später erinnern. Denn zu den Nachmittagen im Pfarrhaus gehörten auch die Küsse und Berührungen des Priesters.

Von Anja Hammer

St. Leon-Rot. So viele Videospiele hatte keiner. Zig Spiele für mehrere Gameboys und eine große Auswahl für drei "Sega Game Gears", die angesagteste Spielekonsole Anfang der 90er Jahre. Deswegen zog es die Jungen massenweise zu Pfarrer V. ins katholische Pfarrhaus des St. Leon-Roter Ortsteils Rot.

Der entsprechende Strafbefehl liegt der RNZ vor. Die Gerichtsakten von damals waren allerdings nicht mehr zu bekommen, unter anderem aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes der Geschädigten, wie es vom damals zuständigen Amtsgericht Wiesloch heißt. Aus den gleichen Gründen sind auch die Namen der Opfer im Strafbefehl geschwärzt.

Allerdings konnte die RNZ weitere Opfer von V. ausfindig machen: Stefan, Martin, Christian, Daniel, Sebastian und Alexander* waren bereit, mit der RNZ über die Übergriffe im Pfarrhaus zu sprechen. Sie alle haben die ungewollte Nähe des Pfarrers erfahren, sie alle kennen weitere Betroffene, sie alle haben keine Anzeige erstattet.

"In dem Alter hat man nicht realisiert, dass das falsch ist", berichtet Stefan. "Wir waren Kinder", ergänzt Alexander. Die meisten von ihnen waren zwischen zehn und zwölf Jahre alt, als der Pfarrer, Jahrgang 1936, sie in seinem Büro auf den Schoß nahm, küsste und berührte.

Im Oktober letzten Jahres sollte eigentlich der Missbrauchsbericht des Erzbistums Freiburg, zu dem auch die Region gehört, erscheinen. Die Veröffentlichung wurde auf April 2023 verschoben. Zur "zusätzlichen rechtlichen Absicherung", lautete die Begründung aus Freiburg. Seit 2018 arbeitet eine unabhängige Kommission, bestehend aus je zwei Richtern und zwei Kriminalpolizisten, an der Studie.

Die Fälle aus Rot werden darin keine Rolle spielen. "Es wird keine Aufarbeitung von allen Fällen sein", erklärt der Sprecher des Bistums, Marc Mudrak. "Es geht vielmehr um Strukturen, darum, welches System den Missbrauch ermöglicht hat."

Doch nicht nur deshalb bleiben die Taten von Pfarrer V. außen vor. Denn wie RNZ-Recherchen ergeben haben, findet sich in der Personalakte von V. kein einziger Hinweis auf Kindesmissbrauch, nicht einmal seine Verurteilung ist erwähnt.

Menschen, die von sexuellem Missbrauch in der Katholischen Kirche betroffen sind, und deren Angehörige können sich an die externe Missbrauchsbeauftragte der Erzdiözese Freiburg wenden: Dr. Angelika Musella, Telefon: 0761/703980, E-Mail: beauftragte@musella-collegen.de. Bei ihr kann auch ein "Antrag auf Anerkennung erlittenen Leids" gestellt werden. Damit kann auch die Zahlung einer Anerkennungsleistung einhergehen, zudem werden durch die einzelnen Diözesen Kosten für Therapie und Paarberatung übernommen.

Und auch sonst ist der Fall Pfarrer V. in Freiburg nicht aktenkundig. "Wir in Freiburg wissen offiziell von keinen Betroffenen", sagt Sprecher Mudrak. "Es gab keine Meldung von Betroffenen – und das ist die Grundlage, dass etwas erfasst wird."

Ob er sich also auch vor oder nach seiner Zeit als Pfarrer in Rot an Kindern vergangen hat, ist ebenfalls nicht dokumentiert. Nachdem er in Rot "entpflichtet" wurde, wie es das Bistum nennt, war V. weiter im Dienst der Kirche tätig. Im Landkreis Konstanz arbeitete er bis zu seinem Ruhestand als Hilfsgeistlicher.

Und obwohl die Missbrauchsfälle in Rot bei der Katholischen Kirche nirgends dokumentiert wurden, ist der Fall im Erzbistum ganz oben bekannt. Denn direkter Nachfolger von V. war Stephan Burger – der heute Erzbischof von Freiburg ist. Dieser habe mittlerweile "freiwillig" den Fall an die Glaubenskongregation in Rom gemeldet – im Sinne einer umfassenden und transparenten Aufarbeitung von Missbrauchsfällen, so Bistumssprecher Mudrak.

Zu einem Interview mit der RNZ ist Burger allerdings nicht bereit. Dann müsse der Erzbischof ja zu jedem Missbrauchsfall interviewt werden, erklärt sein Sprecher. In einigen Sätzen nimmt Erzbischof Burger aber schriftlich Stellung: "Als ich 1995 als junger Pfarrer die Nachfolge von Pfarrer V. in Rot antrat, hatte ich keine näheren Informationen zu dem Fall, dessen Schwere und zu den Betroffenen", erklärt Burger.

Und weiter: "Der zurückliegende Missbrauch wurde im öffentlichen Gemeindeleben nach dem Weggang von Pfarrer V. nicht weiter thematisiert. Der Blick war damals auf die Zukunft des Gemeindelebens gerichtet."

Genau das ist es aber, was viele Opfer der Kirche bis heute übel nehmen: der "Mantel des Schweigens", der ihrer Ansicht nach über die Missbrauchsfälle gelegt wurde. Viele der Betroffenen denken dabei noch heute an eine Familie, die damals die Missbrauchsvorwürfe in Rot öffentlich gemacht hatte.

"Die wurden mit der Mistgabel durchs Dorf getrieben", erinnert sich Stefan. Auch Christian meint: "Das Krasseste war eigentlich der Umgang hinterher damit, das Vertuschen." Er selbst habe ähnliche Erfahrungen gemacht: "Am meisten ist mir die Verleumdung in Erinnerung geblieben – auch von Freunden."

Weil auch er zu den Vorwürfen gegen den Geistlichen stand, sei er als Lügner hingestellt worden – sogar von seinen Freunden, die aus eigener Erfahrung gewusst hätten, dass er die Wahrheit sage. Dies habe dazu geführt, dass er jahrelang nicht mit ihnen gesprochen habe.

"Man wurde im Ort beschuldigt, weil man sich gegen eine Institution gestellt hat", erzählt Christian. Die Mehrheit war schließlich katholisch, regelmäßige Gottesdienstbesucher waren da selbstverständlich. Und noch heute ist in Rot die Ansicht weit verbreitet, dass die Vorwürfe gegen den inzwischen 86-jährigen V. nur "Gerüchte" sind.

Manchen Opfern selbst fiel es schwer, das Geschehene zu begreifen. "Als damals die Rede von Kindesmissbrauch war, war das für mich nicht glaubwürdig", berichtet Martin. Und das, obwohl er selbst zu den Opfern zählt. Doch er sah und sieht sich nicht als solches. Er habe die Berührungen des Pfarrers zwar als "nervig" empfunden, weil sie ihn vom Zocken vor der Konsole abhielten. "Als Kind lernt man, der Pfarrer ist ein Guter – und das ist wohl heute noch in mir drin", meint er.

Ganz im Gegenteil zu Stefan: "Wie kann jemand, der so etwas macht, ein guter Mensch sein?" Als Jugendlicher habe er das Ganze nicht an sich herangelassen, doch jetzt, da er Vater zweier Kinder sei, setze er sich zunehmend mit dem Thema auseinander. Er merkte: Rot ist kein Einzelfall. Als immer mehr Missbrauchsskandale ans Licht kamen, ist er aus der Kirche ausgetreten.

Er war gerne Ministrant, sagt er. War in der Katholische Jungen Gemeinde (KJG) aktiv, er glaube an Gott. "Aber Teil dieser Kirche sein – das kann ich nicht mehr." Stattdessen spendet er die Kirchensteuer an den Verein "Dunkelziffer", der sich für missbrauchte Kinder einsetzt. Das jahrzehntelange Schweigen der Kirche ärgert ihn mit am meisten.

Auch für Christian ist der Pfarrer, der damals so einfach aus Rot wegging, ohne eine Erklärung, ohne eine Entschuldigung, ein Sinnbild der Kirche, die seiner Ansicht nach nicht zu den Missbrauchsfällen steht. Der heute 39-Jährige wünscht sich eine "ernsthafte und öffentliche Entschuldigung" der Kirche und eine ehrliche Auseinandersetzung mit dem Thema.

Er hat auch schon eine Vorstellung, wie das ablaufen könnte: "Dass die Kirche die Opfer sprechen lässt, sich ihre Geschichte anhört und ihnen dann direkt antwortet, ihnen ins Gesicht blickt und um Verzeihung bittet."

Letztes Jahr im Herbst sorgte eine Entschuldigung des früheren Chefs der deutschen Bischofskonferenz, Robert Zollitsch, für Aufsehen. Er war von 2003 bis 2013 Erzbischof von Freiburg und davor 20 Jahre lang Personalreferent im Bistum. Nachdem er jahrelang geschwiegen hatte, entschuldigte sich Zollitsch in einem Video auf seiner Homepage für "gravierende Fehler" in seinem Umgang mit Missbrauchsfällen. Er bereue diese "von ganzem Herzen". Zu lange habe er mehr auf das Wohl der Kirche und zu wenig auf das Leid der Betroffenen und die Fürsorge für die Opfer geachtet.

"Mutig", aber längst nicht ausreichend findet Christian die Zollitsch-Erklärung. Aber der Zeitpunkt vor der ursprünglich geplanten Veröffentlichung der Missbrauchstudie macht ihn zumindest stutzig. Das Schweigen und Nichtstun der Kirche hat schon zu lange gedauert. Zu spät auch die Erkenntnis des heutigen Erzbischofs Burger, der auf RNZ-Anfrage schriftlich antwortet: "Nach den heutigen Maßstäben hätte die Erzdiözese Freiburg früher bei Missbrauchsfällen und mit Blick auf die Täter anders, konsequenter handeln müssen."

Am Ende werden wohl alle Opfer nur einer Aussage Burgers zustimmen können: "Die Vergangenheit der Missbrauchsfälle in Rot lässt sich nicht wiedergutmachen."

* alle Namen von der Redaktion geändert.