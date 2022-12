St. Leon-Rot. (tt) Das Hallenbad "Badespaß" in St. Leon-Rot öffnet wieder für den öffentlichen Badebetrieb. Das teilte die Gemeinde gestern mit. Aus Energiespargründen wurde auch im St. Leon-Roter Bad in der Ortsmitte die Wassertemperatur in den Becken gesenkt.

Im Schwimmerbecken sind es etwa 26,5 Grad, im Nichtschwimmerbecken etwa 30,5 Grad und im Planschbecken sind es 31,5 Grad. Geöffnet ist am Dienstag, 27. Dezember, von 12 bis 18 Uhr, am Donnerstag, 29. Dezember, von 9 bis 15 Uhr, am Montag und Dienstag, 2. und 3. Januar 2023, jeweils von 12 bis 18 Uhr.

Am Donnerstag und Freitag, 5. und 6. Januar, hat das Hallenbad jeweils von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Nach den Ferien öffnet das Bad am Dienstag, 10. Januar, von 7 bis 10 Uhr und von 14 bis 21 Uhr; am Donnerstag, 12. Januar, von 7 bis 12 Uhr, am Samstag, 14. Januar, von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag, 15. Januar, von 9 bis 15 Uhr. Einlass ist bis eine Stunde vor Ende der Öffnungszeit, Badeschluss 20 Minuten vor Ende der Öffnungszeit.