Begonnen hat die Geschichte von Patagonia in Ventura, Kalifornien. Chouinard, ein leidenschaftlicher Bergsteiger, wollte nachhaltige Kletterhaken produzieren, die sich nicht verformen und die nicht im Berg stecken bleiben. Die Idee des "Clean Climbing" war geboren. Man lässt nichts in den Bergen zurück. Doch dann waren da noch die Löcher in den Felsen. So erfand er den Klemmkeil, den man in den Fels steckt und der sich wieder herausnehmen lässt.

Weinheim. Das Tiny-House der Firma Patagonia kommt gerade aus Zermatt und hat auf dem Weg zur Europazentrale in Amsterdam einen Stopp in Weinheim beim Fachgeschäft "Sport 65" eingelegt. In dem Tiny-House werden Kleidungsstücke von zwei Schneiderinnen kostenlos repariert.

Von Sandra Puhr-Westerheide

Die Denkweise von "Sport 65" ist der Patagonias ähnlich. Auch hier wird Nachhaltigkeit großgeschrieben. Gebrauchte Ski werden hergerichtet und weiterverkauft. Wer bei der Buchung einer Skireise die Anreise per Bahn wählt, bekommt einen Zuschuss. Zweimal in Folge wurde das Geschäft als bester Wintersporthändler ausgezeichnet.

"Die Kundschaft schätzt unseren Service und unsere Expertise", so Mitarbeiter Holger Dörsam, der gerade einen Skistiefel in der Werkstatt repariert. "Hier fehlt ein Stückchen Plastik. Das beschränkt die Funktion des Stiefels in keiner Weise. Ich werde den Kunden fragen, ob er ihn austauschen möchte – das ist sein gutes Recht – oder ob er damit leben kann und sich damit das Eintragen des neuen Stiefels erspart."

Bei "Sport 65" sind alle zwölf Mitarbeiter ausgebildete Skilehrer. Das Personal weiß, welche Jacke sich bei minus 20 Grad Celsius eignet und wie die Skibindung richtig sitzt. Bei Skiabfahrten mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde ist dieses Fachwissen unerlässlich.

Näherinnen bessern im Auftrag eines US-Konzerns Winterkleidung aus, um sie vor der Tonne zu retten. Als Werkstatt dient ein winziges Haus, das derzeit in Weinheim steht. Foto: Kreutzer

Unterdessen sind die Näherinnen im ofengewärmten Tiny-House beschäftigt. Mit einer Heißpresse werden Skijacken und Wintersportbekleidung aller Art wieder funktionsfähig gemacht. Es wird genäht und gekittet. Vor dem Häuschen auf Rädern hängen links die fertig reparierten Kleidungsstücke und auf dem Ständer rechts die zu bearbeitenden Teile.

Europaweit gibt es momentan zwei Patagonia-Tiny-Houses. Ein Sommer- und ein Winter-Haus. Bald wird es auch ein drittes Tiny-House geben, für Großbritannien. Im Laufe des Jahres wird das Tiny-House nach Norwegen und Schweden touren. Manchmal hängen sich NGOs an die Worn-Wear-Tour, und es werden Filme und Vorträge zu Themen wie "Brauchen wir noch mehr Skigebiete?" oder "Bürgerenergie – Strom aus Stromgenossenschaften" gezeigt.

Beschädigte Patagonia-Kleidung kann man das ganze Jahr über bei der Firma reparieren lassen. "Früher sollte auf keinen Fall erkennbar sein, dass Kleidung ausgebessert wurde. Heute fragen Kunden nach andersfarbigen Flicken", so Frey.

Info: Auf der Worn-Wear-Tour kann man bis Freitag, 20. Januar, 11 bis 15 Uhr, ein Funktionsteil (Marke: beliebig) pro Person bei "Sport 65" (Am Hauptbahnhof 8) unentgeltlich reparieren lassen.