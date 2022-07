Von Anjoulih Pawelka

Spechbach/Epfenbach. Selten waren so viel Besucherinnen und Besucher anwesend, selten gab es so viel Applaus, und selten wurde so viel in einer Gemeinderatssitzung in Epfenbach gebrüllt. Es ging um die insgesamt sieben Windräder, die im Wald zwischen Epfenbach, Spechbach und Lobbach gebaut werden sollen.

Eigentlich hätte das Thema erst beim