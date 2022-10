Von Christiane Barth

Spechbach. Es gibt Schleim- und Dickköpfe, Schwindlinge und Stinklinge: "Alles was es bei den Menschen gibt, gibt es auch bei den Pilzen", sagte Pilzsachverständiger Peter Reiter, der auf Einladung des Naturheilvereins mit zehn Teilnehmern eine dreistündige Pilzwanderung durch den Spechbacher Forst unternahm. Weit über 5000 Großpilz-Pilzarten, also solche, die mit bloßem Auge sichtbar sind, gibt es in Deutschland. Davon sind nur rund 150 Arten essbar und knapp zehn Arten lebensbedrohlich giftig. Wie man sie unterscheidet, erklärte der Experte im Spechbacher Mischwald, der ein idealer Pilzwald ist.

Pilze haben die Aufgabe, organisches Material zu recyceln. "Hätten wir sie nicht, würde der Wald innerhalb von einigen Jahren an seinem Laub ersticken", verdeutlichte Reiter. Der Steinpilz indes existiere in Lebensgemeinschaft mit Bäumen und sei nicht alleine zum Recyceln da. Reiter sprach auch von einem Champignon-Phänomen, das sich nach heißen Sommern wie diesem auf den Wiesen, die übersäht waren mit Champignons, gezeigt habe.

"Bei der Pilzbestimmung muss man seine Nase einsetzen", sagte Reiter. Besonders deutlich werde dies beim Gelben Knollenblätterpilz. "Typisch ist sein Kartoffelkeller-Geruch", erklärte Reiter. Auch der Geschmack sei "nicht sehr einladend". Er sei zwar essbar, schmecke jedoch nach nichts. "Er steht oft unschuldig unter Mordverdacht, denn er ist nur leicht giftig für Magen und Darm."

In seiner Huthaut verberge er sein Gift, das jedoch beim Erhitzen unschädlich gemacht werde. "Man könnte ihn dann essen, aber er schmeckt nicht." Wie man ihn erkennt? Seine Lamellen sind frei, also nicht am Stiehl angewachsen. Stiel und Hut lassen sich leicht voneinander trennen. Auch typisch für ihn: Der Ring.

Der Buchen-Schleimrübling überzieht gerne zuhauf Buchenstämme – vorwiegend Totholz – und ist vor allem schön. Er fühlt sich feucht-schleimig an, auch in trockenem Zustand, hat aber einen stabilen Stiel. Giftig ist er nicht, aber zum Verzehr kaum zu empfehlen. Reiter, der in Meckesheim Pilzberatungen anbietet, sagte: "Der eigentliche Pilz wächst im Buchenstamm, ernährt sich von der Zellulose im Holz. Was wir sehen, ist nur der Fruchtkörper." Das Pilzmyzel sei ein feines Geflecht, das sich vom Buchenholz ernährt. "Wenn es dem Pilz gut geht, treibt er seinen Fruchtkörper aus, dieser dient aber nur zur Vermehrung."

Das größte Lebewesen auf der Welt habe man in Oregon gefunden: ein ...