Spechbach. (lesa) Buchstäblich großer Alarm herrschte am Montagabend in der Hauptstraße. 22 Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten mit ihren Fahrzeugen an, auch der Rettungsdienst war vor Ort.

Der Grund: Ein am Straßenrand abgestelltes Auto brannte – und die Flammen drohten, auf ein benachbartes Haus überzugreifen.

Auf Nachfrage der RNZ berichtete Spechbachs Feuerwehrkommandant Michael Scholl, dass sich über dem geparkten Auto der Erker des nahen Wohnhauses befand. Also teilten sich die Feuerwehrmänner und -frauen auf. Ein Trupp schützte das Haus, der andere löschte den Wagen.

Mit Erfolg: Bis auf "leichte Abplatzungen im Putz", so Scholl, blieb das Wohnhaus unversehrt. Auch Verletzte waren nicht zu vermelden, da sich zum Brandzeitpunkt niemand im Wagen befand. Als Brandursache hält Scholl einen technischen Defekt für wahrscheinlich.

Nach rund eineinhalb Stunden war das Feuer von den Spechbacher Einsatzkräften gelöscht. Unterstützung der Epfenbacher und Reichartshausener Wehr, welche im Ernstfall den Spechbacher Kameraden zur Seite stehen, wurde laut Kommandant Scholl nicht benötigt.