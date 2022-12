Region Heidelberg. (luw) Die Sparkasse schränkt ihr Angebot weiter ein, indem sie Filialen schließt und Geldautomaten abbaut. Wie am Dienstag berichtet, sollen rund um Heidelberg die Automaten in Leimen-Gauangelloch und am St. Ilgener Bahnhof zum 16. Januar 2023 verschwinden, zudem werden die Filialen in Leimen-St. Ilgen, Neckargemünd-Südstadt und Wilhelmsfeld zum 30. April 2023 geschlossen.

Die RNZ hat bei den Bürgermeistern der betroffenen Kommunen nachgefragt, wie sie die Nachricht aufgenommen haben. Neckargemünds Rathauschef Frank Volk bat auch mit Blick auf eine am Dienstagabend stattfindende Gemeinderatssitzung um Verständnis dafür, dass er aus zeitlichen Gründen am gestrigen Dienstag nicht mehr auf die am Montagabend gestellte Anfrage der Redaktion reagieren konnte. Er habe das Gremium am Montag über die Filialschließung in der Stadt am Neckar informiert, so Volk.

Hans D. Reinwald. Foto: privat

> Leimens Oberbürgermeister Hans D. Reinwald zeigte sich am Dienstag "nicht begeistert" über diese Entscheidung. "Zumal wir gleich dreifach betroffen sind", fügt der OB hinzu. "Sicher die dramatischste" der drei Maßnahmen sei die Schließung der Filiale in St. Ilgen.

Wobei auch der Abbau des Geldautomaten in Gauangelloch "schlimm" sei: "Hier gibt es in einem größeren Umkreis keine Filiale, die das auffängt", so Reinwald. Für St. Ilgen hat er immerhin die Hoffnung, dass zumindest noch ein "SB-Angebot" für Überweisungen und die Auszahlung von Bargeld bleibt.

Man müsse aber auch einräumen, dass die Besucherfrequenz weiter zurückgegangen sei und "an der Betriebswirtschaft kommt man irgendwann nicht mehr vorbei". Daher habe er grundsätzlich Verständnis für die Entscheidung der Sparkasse. "Aber vielleicht gibt es ja doch noch einen Kompromiss", sagt er mit Blick auf die Hoffnung eines Automaten für St. Ilgen: Für Januar habe er die Zusage für einen weiteren "Austausch" mit Verantwortlichen der Sparkasse.

> In Wilhelmsfeld sagt Bürgermeister Tobias Dangel: "Ich kann verstehen, dass im Filialbetrieb die Nachfrage zurückgegangen ist." Jedoch meint er auch: "Ich bin enttäuscht und ein bisschen bestürzt, dass es nicht einmal mehr einen Geldautomaten geben soll." Schließlich habe in seinen Augen die Sparkasse den "öffentlichen Auftrag", die Bevölkerung mit Bargeld zu ...