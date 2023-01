Region Heidelberg. (fhs) Weiß oder grün? Das ist egal. Für Rüdiger Schröder geht beides. Der Trainer bei den Skiclubs Leimen und Wiesloch weiß sich auch ohne Schneedecke in der Region beim Praktizieren von Wintersport zu behelfen. Schröder ermöglicht auch Interessenten aus Leimen Erfahrungen mit Rollski in schneeloser grüner Landschaft. Das ist nur ein Angebot, das Skiclubs in der Region Wintersportbegeisterten machen. Aber solche Skiclubs gibt es nicht mehr überall.

Die Vereine in Leimen und Dossenheim etwa bieten volles Programm, von der durchgehend ermöglichten Skigymnastik bis zu den herkömmlichen Ausfahrten in die schneesicheren Wintersportgebiete.

Schneesicher sind die Fahrten in Wintersportgebiete wie hier nach Obertauern, die etwa der Skiclub Leimen im Angebot hat. Foto: SCL

"Wir haben immer recht guten Zuspruch" freut sich Wolfgang Waibel als Vorsitzender des 450 Mitglieder zählenden Skiclubs Leimen über die Wiederaufnahme des regulären Vereinsbetriebs "nach Corona". In der Pandemiezeit waren die Fahrten abgesagt worden, im vergangenen Jahr hatten sie nur reduziert stattgefunden. "Wir hatten versucht, so gut es ging, etwas anzubieten. Aber da war auch die Frage: Macht das Hotel das mit?" Zu den Ausfahrten ging’s 2022 schon nach Obergurgl, zum Stubaier Gletscher, ins Dachsteingebirge oder nach Obertauern. Aktuell laufen Touren nach Soll am Wilden Kaiser und im Nordschwarzwald (Tipps zu Wintersport-Reisen gibt’s heute auch im RNZ-Magazin). Beim Skiclub 1952 Dossenheim steht eine große Tour im März ins französische Skigebiet "Les Trois Valèes" an. Die eigene Anlage am Skihang unterhalb des Dossenheimer Hausbergs Weißer Stein betreibt der Club schon lange nicht mehr: "Auch wenn es gerade ein paar Tage geschneit hat, es ist zu wenig. Unser Skilift ist geschlossen" berichtet SCD-Vorsitzender Karl Böhler. Der Aufwand, ihn herzurichten, sei nicht mehr zu leisten.

Von früher 250 Mitgliedern zähle der Verein noch rund 180. Darunter sind viele, die schon seit den ersten Jahrzehnten nach der Vereinsgründung 1952 mit dabei und nun in betagtem Alter sind. Auch Böhler selbst würde gerne die Verantwortung in jüngere Hände übergeben. Hinzu komme, dass es immer schwerer falle, den Nachwuchs fürs Engagement im Skiclub zu bewegen – "so wie die Wetterverhältnisse bei uns ...