Rot. (seb) Allgemeine Informationen über die Prävention gegen sexuelle Gewalt und ein Austausch über die Missbrauchsfälle in Rot: Das steht im Mittelpunkt der nächsten öffentlichen Sitzung des Pfarrgemeinderats der Seelsorgeeinheit Walldorf-St. Leon-Rot am kommenden Mittwoch, 1. Februar, um 20 Uhr im Pfarrsaal (unter der Kirche) in der Hauptstraße 20 in Walldorf.

