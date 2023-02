Von Micha Hörnle

Schriesheim. In Hirschberg und in Dossenheim stehen sie schon seit Anfang der letzten Woche: die Tempo-30-Schilder an der B3. In Schriesheim wird es wohl noch etwas dauern. Auf eine RNZ-Anfrage heißt es aus dem Rathaus: "Das Landratsamt wartet derzeit noch auf die finale Zustimmung des Regierungspräsidiums Karlsruhe. Sobald diese vorliegt, wird von Seiten