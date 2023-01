Acht Stände verteilen sich entlang der Strecke, die zum Einkehren und Pausieren einladen, erklärte Müller. Natürlich steht die Rotweinwanderung im Zeichen des Rotweins, aber es sind auch Rosé, Secco, Glühwein oder Kinderpunsch im Angebot. So findet man Weingüter aus der Stadt und Umgebung, die die genussvollen Tropfen ausschenken werden: die Weingüter Jäck, Wehweck, Bielig, Rosenhof und die Winzergenossenschaft. Für das kulinarische Wohl sorgen derweil das ...

Von Julian Baum

Schriesheim. "Wanderstiefel entstauben und ab in den Wingert", heißt es wieder Samstag, 5. Februar, für Freunde der gepflegten Weinwanderung. Der Verkehrsverein, der traditionell am ersten Wochenende im Februar seine Rotweinwanderung anbietet, hat in diesem Jahr gleich doppelt Grund zur Freude: weil die Wanderung nach zwei Jahren Pause wieder stattfindet und – noch wichtiger – weil sie ihr zehnjähriges Jubiläum feiert. Daher luden Joachim Müller (Vorsitzender des Verkehrsvereins) und Hubert Hochhaus (zweiter Vorsitzende) zum Pressegespräch ins historische Rathaus ein, um das Programm vorzustellen.

Demnach wird es zum Jubiläum eine Jubiläumsverlosung mit Sofortgewinnen geben. "Wir haben 1000 Lose und 300 Gewinne", erklärte der studierte Mathematiker Müller. Oder anders: Jedes dritte Los gewinnt einen Preis, etwa einen Achtel Rotwein, einen Glühpunsch oder eine Wegwurst.

Die Schriesheimerin Sofia Hartmann, amtierende Bereichsweinprinzessin Badische Bergstraße und Kraichgau, wird ebenso auf die Wanderung einstimmen wie die Schriesheimer Weinkönigin Ann-Kathrin Haas mit ihren Prinzessinnen Luisa Gadzalli und Anna Scheid. Und wer den Ruf bis dahin nicht gehört hat, der folgt vielleicht den Jagdhornbläsern, die die Eröffnung musikalisch untermalen werden.

Acht Stände verteilen sich entlang der Strecke, die zum Einkehren und Pausieren einladen, erklärte Müller. Natürlich steht die Rotweinwanderung im Zeichen des Rotweins, aber es sind auch Rosé, Secco, Glühwein oder Kinderpunsch im Angebot. So findet man Weingüter aus der Stadt und Umgebung, die die genussvollen Tropfen ausschenken werden: die Weingüter Jäck, Wehweck, Bielig, Rosenhof und die Winzergenossenschaft. Für das kulinarische Wohl sorgen derweil das Restaurant "La Perseria Mashti", das "Wirtshaus im Mühlenhof", "Love Cookin‘" aus Hirschberg und "Forschner’s im Schützenhaus". Und zum "Platz schaffen" wird es auf der Route auch sechs WC-Anlagen geben.

Müller betonte, dass es sich um eine "offene Veranstaltung" handele: "Wer etwa erst um 13 Uhr kommen möchte, kann das natürlich tun." Bis um 18 Uhr werden die Stände Getränke ausschenken und Speisen ausgeben.

Mit fünf Kilometern ist die Strecke auch nicht so arg lang, zumal wegen des Wetters über den Kehlweg nur die unteren Weinlagen angesteuert werden, sagte er. Auf Asphalt wird es dann entlang des Dossenheimer Wegs wieder in Richtung historisches Rathaus gehen. "Die befestigte Strecke ist natürlich auch für Eltern mit Kinderwagen geeignet", ergänzte Bürgermeister Oeldorf – aus eigener Erfahrung. Dennoch sei gerade bei schlechtem Wetter festes Schuhwerk angezeigt, zumal Abschnitte über Feldwege führten. "Wir hoffen auf zahlreiche Gäste bei gutem Wetter", so Müller.

Wichtig für die Autofahrer: Die Heidelberger Straße wird am Sonntag, 5. Februar, bis 18 Uhr im Abschnitt Kirchstraße bis Herrengasse voll gesperrt sein.