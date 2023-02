Schriesheim. (hö) Es war einer der Überraschungserfolge des letzten Jahres: das "Rebenbeben" am Kelterhaus. Die Idee zu diesem so lässigen wie geselligen Umtrunk im Freien, zu dem DJs aufspielten, hatte die Jungwinzer-Vereinigung "Bergstreet Guys", um das Weintrinken auch in der jüngeren Generation populärer zu machen. Am Vatertag (26. Mai) strömten Hunderte junger Leute, aber auch viele Familien zum Kelterhaus und feierten eine große Party.

Nun wird es eine zweite Auflage geben, als "Winter-Edition" – und zwar an diesem Samstag, 11. Februar, ab 17 Uhr wieder vor dem Kelterhaus. Nur dieses Mal mit Glühwein und Lagerfeuer; die Musik kommt von der DJ-Gruppe Tribus, das Essen von "Hertels Schlemmerland" aus Mannheim.