Von Micha Hörnle

Schriesheim. Es war ein bewegender Abschied für und von Suse Best: Die 59-Jährige geht jetzt nach Bötzingen an den Kaiserstuhl, am nächsten Sonntag wird sie dort als evangelische Pfarrerin eingeführt. Dass sie diesen Schritt nach fast 15 Jahren in Schriesheim nicht leichten Herzens ging, bekannte sie gleich zu Beginn des Abschiedsgottesdienstes, als sie