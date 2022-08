So sah ein typisches Feldlager der kurfürstlichen Armee aus. Die einzelnen Truppenteile, die Fähnlein (darunter auch das mit Soldaten der Bergstraße, die Nummer 6 am rechten Bildrand), gruppierten sich um den Platz in ihren separat aufgestellten Zelten. Foto: Kurpfälzisches Museum Heidelberg