Schriesheim. (max) Keinen besonders schönen Start ins neue Jahr hatte Winzer und Jäger Georg Bielig. Als er am Neujahrstag durch seine Weinberge Richtung Leutershausen lief, sah er an unterschiedlichen Punkten Berge von Müll, die aus der Silvesternacht stammen: Abgebranntes Feuerwerk, Verpackungen oder Flaschen: "Das Ärgerlichste dabei sind die Kunststoffteile und das Alukonfetti, das jetzt überall in den Weinbergen rumfliegt."

Gerade an den Aussichtspunkten über der Weinstadt, wie oberhalb des Friedhofs, sammelten sich die Abfälle, wobei Bielig das Feuerwerk nicht größer vorkam als vor Corona: "An der Bergstraße sah es von uns zu Hause nicht nach mehr aus. Richtung Ladenburg und Mannheim war es aber enorm."

Ein besonderer Aufreger für Bielig, der in seinem biodynamischen Winzerbetrieb Ziegen und Ouessant-Schafe zur Pflege des Bewuchses zwischen den Rebzeilen nutzt: "Der Zaun bei den Tieren wurde heruntergetreten – zum Glück ist keins ausgebüxt, und alle waren noch da." Der Stress für die Vierbeiner sei aber sicherlich groß gewesen, schätzte er ein.

Erleichternd für den Winzer war, dass die Stadt schon am 2. Januar fast alles aufgeräumt hat – und außer Ärger und etwas Konfetti nichts mehr übrig ist.