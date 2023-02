Von Micha Hörnle

Schriesheim-Altenbach. Seit dem 22. Juni, also über sechs Monate, hat Anita Weber aus dem Abtsweg keinen Festnetzanschluss – und seitdem machte die 82-Jährige eine Odyssee mit: Sie wurde buchstäblich von Pontius zu Pilatus gereicht, niemand fühlte sich so richtig zuständig. Was die Seniorin langsam zur Verzweiflung bringt, auch wenn das nicht ihre Art