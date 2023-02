Schriesheim-Altenbach. (max) Zwei Altenbacher, die gegenüber der Grundschule in der Ortsmitte wohnen, waren in der Bürgerfragestunde der Ortschaftsratssitzung am Montag einigermaßen ratlos. Beide störte der Lärm, der von spielenden Kindern auf dem Schulhof ausgeht, enorm.

Dabei – und das unterstrichen beide mehrfach – hätten sie nichts gegen spielende und dabei lärmende Kinder. Ihr