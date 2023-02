Schönau. (cm) Seit nunmehr 20 Jahren steht die ehemalige Schmerzklinik am Stadteingang von Neckarsteinach kommend leer. Und zuletzt sah es nicht so aus, als ob sich dies bald ändern könnte. Doch am Donnerstag befasst sich ab 18 Uhr der Ausschuss für Technik und Umwelt im Schönauer Rathaus mit einem Bauantrag für das Areal. Erneut geht es um die Unterbringung von Flüchtlingen.

Weiterlesen mit + Lokale Themen + Hintergründe

+ Analysen

Meine RNZ+ Zugang zu allen Inhalten von RNZ+ und unserem exklusiven Trauerportal

Zugang zu allen Inhalten von RNZ+ und unserem exklusiven Trauerportal Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt

Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ Angebot für Neukunden 0,99€ 1 Monat einmalig 0,99 €

danach 6,90 € pro Monat

Zugriff auf alle RNZ+ Artikel

inkl. gratis Live-App Jetzt kaufen Tagespass 1,99€ 24 Stunden alle RNZ+ Artikel lesen Jetzt Tagespass kaufen Sie sind schon Printabonnent? 5,30€ Digital Plus 5,30 € pro Monat

inkl. E-Paper

Alle RNZ+ Artikel & gratis Live-App Jetzt Digital Plus kaufen Oder finden Sie hier das passende Abo Shop Sie haben bereits ein Konto? Einloggen