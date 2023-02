Schönau. (el) "Wer gestorben ist, der ist nicht einfach weg. Er hinterlässt Spuren in unserem Leben." Mit diesen Worten begann Pfarrerin Agnes Seyferth den Trauergottesdienst für den am 2. Februar verstorbenen ehemaligen Schönauer Bürgermeister Philipp Krämer. Mehrere hundert Menschen hatten sich am Samstagvormittag in der evangelischen Stadtkirche zusammengefunden, um Abschied zu nehmen.

