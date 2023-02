Schönau-Altneudorf. (luw) Da reichte die Kraft des Elektromotors wohl nicht: Die Feuerwehr hat einen "festgefahrenen" Lieferwagen der Deutschen Post am Samstagmittag wieder in die Spur gebracht. Das elektrisch betriebene Fahrzeug kam in der Altneudorfer Straße oberhalb der früheren Sparkasse nicht ohne Hilfe über eine Anhöhe und drohte weiter abzurutschen.

Daher rückte die Feuerwehr gegen 12 Uhr mit etwa zwölf Einsatzkräften aus. Der stellvertretende Altneudorfer Kommandant Sascha Bock erklärte auf Nachfrage, dass sie das Auto sicherten, "aufbockten" und dann per Seilwinde aus der Lage befreiten.