Schönau-Altneudorf. (lew) Auf Facebook hat eine Nutzerin eine Warnung verbreitet: Dieser zufolge sei in jüngster Zeit des Öfteren im Schönauer Stadtteil Altneudorf "ein dunkles Auto mit Frankfurter Kennzeichen" gesehen worden. Aus diesem heraus seien Kinder von einem Unbekannten gefragt worden, ob sie einsteigen möchten.

Eltern rät die Nutzerin dazu, ihren Nachwuchs noch einmal dringend daran zu erinnern, nicht zu fremden Leuten ins Auto zu steigen. Die Beamten des Polizeipostens Schönau seien über die vermeintlichen Vorfälle informiert.

Die RNZ hat bei der Pressestelle des übergeordneten Polizeipräsidiums in Mannheim nachgefragt, wie ernst die Warnung vor dem "dunklen Auto" zu nehmen ist. In Rücksprache mit den Kollegen in Schönau erklärte Sprecherin Nicole Silberzahn, sie könne "von polizeilicher Seite bestätigen, dass hier drei Sachverhalte bekannt wurden".

Nicht bestätigen könne sie, dass es sich stets um ein Fahrzeug mit Frankfurter Kennzeichen gehandelt habe. "Vielmehr waren es unterschiedliche Fahrzeuge und auch die Insassen wurden unterschiedlich beschrieben", berichtete die Polizeisprecherin.

Und auch das Folgende sei festzuhalten: "Bei den Vorfällen kam es zu keinerlei strafbaren Handlungen." Die drei Meldungen seien bei der Polizei in einem Zeitraum von drei Monaten eingegangen. "Die Kriminalpolizei sowie der Polizeiposten Schönau und das Polizeirevier Neckargemünd sind informiert."