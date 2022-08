Sandhausen/Leimen. (luw) Schon wieder hat es gebrannt, erneut ging das Feuer von einem öffentlich zugänglichen Ort aus: Die Feuerwehr ist in der Nacht auf Donnerstag zu einem Möbelhaus in der Robert-Bosch-Straße in Sandhausen gerufen worden. Hier waren in der Warenausgabe Müllsäcke und Paletten in Flammen aufgegangen.

Verletzt wurde niemand, die noch unbekannte Höhe des Sachschadens