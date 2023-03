Von Lukas Werthenbach

Sandhausen. Bäume werden gefällt, Bagger rollen an, der Waldboden wird abgetragen: Was zunächst klingt wie der Start eines Bauprojekts, beschreibt tatsächlich geradezu das Gegenteil – nämlich die Arbeiten für ein einzigartiges Naturschutzprojekt. Denn hier wird in den nächsten Jahren ein Teil der Brühlwegdüne im Süden der Sandhäuser Gemarkung zurück