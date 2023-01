Von Lukas Werthenbach

Sandhausen. Während meterhohe Kiefern schon seit Jahren in rasantem Tempo aus dem Hardtwald verschwinden, haben 2022 auch Jungbäume anderer Sorten im Sandhäuser Gemeindeforst einen Rückschlag erlitten: Sowohl in der Naturverjüngung als auch in den gemischten Neuanpflanzungen gibt es infolge von Dürre und Hitze große Verluste zu verzeichnen. Das ging