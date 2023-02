In der Festhalle konnte sich der Abwasserzweckverband Untere Hardt ausnahmsweise über viele Gäste bei seiner Versammlung freuen, was ganz und gar dem Tagesordnungspunkt „Bericht über das Starkregenereignis am 26.08.2022“ geschuldet war. Foto: Popanda/Lahm/privat