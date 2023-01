Von Lukas Werthenbach

Sandhausen. Fast drei Jahre lang war es für die Allgemeinheit geschlossen – am Mittwoch, 1. Februar, öffnet es wieder: das Hallenbad der Hopfengemeinde. Anders als in anderen Bädern der Region wurde schon vor der Pandemie hier kein Eintritt verlangt. Das soll auch bei der Wiedereröffnung so sein. Doch wie Gemeindesprecher Jochen Denker auf Nachfrage sagte, könnte sich das aufgrund der Einführung der Umsatzsteuer bald ändern.

Bereits seit Jahrzehnten ist der Eintritt ins Sandhäuser Bad kostenlos. Der damalige Bürgermeister Georg Kletti hatte 2020 einmal gegenüber der RNZ erklärt, dass in den ersten Jahren des Bads nach dessen Bau 1966 ein kleiner Betrag in einen Münzautomat geworfen werden musste, um es betreten zu können. Allerdings seien die Automaten öfter defekt gewesen. "Und dann hat im Rathaus jemand ausgerechnet, dass die Investitionen in die Reparaturen teurer wären als einfach gar keinen Eintritt mehr zu verlangen", erinnerte sich Kletti. Also habe man die Automaten abgeschafft, seither war der Eintritt frei.

Doch diese Tradition könnte bald enden. "Die Entscheidung, ob und in welcher Höhe ein Eintrittsgeld eingeführt wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab", sagte Gemeindesprecher Denker nun. Dies werde aktuell "intern geprüft". Zur Eröffnung kommende Woche gelte aber zunächst die Regel des kostenlosen Eintritts.

Und warum war das Bad so lange geschlossen? Zu Beginn der Pandemie 2020 wurde es laut Gemeindeverwaltung "aus personellen und organisatorischen Gründen für den Publikumsverkehr" geschlossen. Und als die Corona-Regeln eine Öffnung wieder zuließen, standen die bisher eingesetzten Badeaufsichten nicht mehr zur Verfügung. Nun habe man aber in Kooperation mit der DRLG-Ortsgruppe "die Qualifizierung neuen Personals" vereinbart, sodass der öffentliche Badebetrieb wieder starten kann. Die Vereine und Schulen waren es auch, die das Bad bereits in den vergangenen Monaten nutzen durften. Bekanntlich hatte die Herabsenkung der Wassertemperatur auf 26 Grad aus Energiespargründen im Herbst insbesondere bei Turngemeinde (TG) und DLRG für Diskussionen gesorgt.

Nun darf jedenfalls wieder jeder schwimmen gehen. Geöffnet ist montags bis donnerstags stets in den Abendstunden. "Ich freue mich wirklich sehr, dass nun wieder alle Sandhäuserinnen und Sandhäuser sowie Gäste in den Genuss unseres Hallenbades kommen", sagt Bürgermeister Hakan Günes.