Aber auch abgesehen von Kerwereden, -umzügen und was sonst noch zu einer gelungenen Kirchweih gehört, hält der Veranstaltungskalender am Samstag und Sonntag, 17. und 18. September, allerhand bereit.

Region Heidelberg. Es ist gewissermaßen das Super-Wochenende des lokalen Brauchtums in der Region Heidelberg: Gleich in sieben Gemeinden wird am Wochenende – und teils auch darüber hinaus – Kerwe gefeiert.

Von Sabrina Lehr

Inwiefern das Wetter den Feiernden einen Strich durch die Rechnung macht, ist nur bedingt vorhersehbar: Zwei Veranstaltungen wurden jedenfalls am Donnerstag bereits abgesagt. Die RNZ gibt soweit bekannt einen Überblick.

Bammental

Dossenheim

Am Sonntag wird ab 10 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst auf dem Kronenburger Hof abgehalten. Um 13.30 Uhr tritt der Chor der Neubergschule auf, um 14.30 Uhr finden Holzäpfeltanz und die Kerwepredigt statt. Ab 15.30 Uhr gibt die Pfarrmusik ein Konzert, ab 16.30 Uhr findet eine Modenschau statt. Ab 19 Uhr gibt es Livemusik von "The News".

Der Montag beginnt mit dem traditionellen Knöchelessen in Gaststätten und Straußwirtschaften, ab 10 Uhr gibt es den Seniorenfrühschoppen in der Museumsscheuer. Am Dienstag schließlich klingt die Kerwe ab 16 Uhr auf dem Kronenburger Hof aus, ab 19 Uhr bestatten die Bannweidbuwe die Kerweschlumpel.

Eppelheim

> Ein Fest um die Kirche feiert die evangelische Kirchengemeinde am Sonntag. Ab 11 Uhr wird ein Familiengottesdienst gefeiert, in dem Diakonin Johanna Hassfeld verabschiedet wird. Danach gibt es Kaffee und Kuchen, Gegrilltes, ein Kinderprogramm auf dem Parkplatz und eine Tombola. Um 16.30 Uhr wird der Abschlusssegen auf der Wiese erteilt.

> Die "närrischen Sommerlichter" des Eppelheimer Carneval Club leuchten wieder. Das Sommerfest der Fastnachter findet am Samstag ab 15 Uhr mit Livemusik und Feuerwerk und am Sonntag ab 10 Uhr mit Frühschoppen auf dem Vorplatz der Rhein-Neckar-Halle statt.

Gaiberg

> Eine Abendandacht gestaltet der Ambulante Hospizdienst Elsenztal am Samstag in der katholischen Kirche. Um 18 Uhr soll es "dreistimmig gesungene Gebete für die Seele und kurze Impulstexte" geben.

Heiligkreuzsteinach

> Kerwe feiert "Kreizstonisch" vier Tage lang: Am heutigen Freitag werden um 19 Uhr am Karl-Brand-Platz der Kerwebaum aufgestellt, die Kerwe ausgegraben und das Bierfass angestochen. Ab 19.30 Uhr sorgt der Musikverein für Unterhaltung, ab 21.30 Uhr ist Party mit den "Olwetritsche" angesagt.

Am Samstag startet der Festbetrieb um 15 Uhr – unter anderem mit einem Kinderprogramm. Um 17 Uhr finden die Kerwespiele statt, ehe ab 20 Uhr VfL und HTV zur Party mit der Band "Restarted" ins Kerwezelt laden.

Der Kerwesonntag startet um 12 Uhr mit dem Essen im Sängerzelt. Um 14 Uhr wird die Kerwepredigt gehalten, ehe um 14.30 Uhr "musikalische Unterhaltung durch den Musikverein" geboten ist. Musikalisch bleibt es auch ab 19 Uhr: Dann tritt die Band "Top Spin" auf.

Der Montag wird um 12 Uhr mit dem "Handwerkeressen" im Sängerzelt eingeläutet. Es folgen die Kinderolympiade um 15 Uhr, der Auftritt des Musikvereins um 16 Uhr und um 18.30 Uhr schließlich die Eingrabung der Kerwe. Den Schlusspunkt setzt die öffentliche Singstunde im Sängerzelt um 19.15 Uhr.

Leimen

> Die Weinkerwe steigt von Samstag bis Montag mit vollen Programm in der Großen Kreisstadt.

Los geht der Festbetrieb am Samstag ab 13 Uhr, um 14.30 Uhr findet der offizielle Einmarsch zum Rathaus mit OB, Schlossherr Wolfgang, den beiden Schlossfräulein sowie der Stadt- und Feuerwehrkapelle statt. Die Eröffnung mit Weinfassanstich auf dem Rathausplatz folgt um 15 Uhr – dann startet das Musikprogramm mit Festmusik der Stadt- und Feuerwehrkapelle am Rathausplatz von 16.30 bis 19 Uhr, "BCR-Criss Cross" von 16.30 bis 19.30 Uhr am Georgi-Platz, wiederum am Rathausplatz "Kist" von 20 bis 23.30 Uhr und "Flugrost" von 20.23 bis 23.30 Uhr am Georgiplatz.

Der – verkaufsoffene – Sonntag startet mit einem ökumenischen Gottesdienst um 10.30 Uhr auf der Rathausbühne. Es folgen Frühschoppen ab 11.30 Uhr und "Wei-Bembel" ab 11.58 Uhr. Von 12.45 bis 13.15 Uhr präsentiert die Musikschule "Ein tierischer Spaß" am Rathausplatz; um 13.30 Uhr findet der Staffellauf der Turmschul-Viertklässler in der Rathausstraße statt. Neben Rathausführungen im Palais Seligmann um 14 und 16 Uhr zeigen ab 14.30 Uhr die "Cha Cha Dancers" und Viet Vo Dao-Sportler der KuSG auf der Rathaus-Bühne ihr Können. Ab 16 Uhr spielen Stadt- und Feuerwehrkapelle, "Used", "Soulfish" und die "Uwe Janssen Band" auf Rathaus- beziehungsweise Georgiplatz. Zudem fährt der historische Weinkerwe-Express der IG Nahverkehr Rhein-Neckar am Sonntag zwischen Bismarckplatz, Rohrbach und Leimen – mitsamt neuem Wein, Amüsecco und Apfelsaft.

Der Kerwemontag lockt ab 11 Uhr mit Frühschoppen und Mittagessen, Schlager und Evergreens von "Roger und Bettina" ab 13 Uhr und dem Seniorentreff bei der Awo ab 13.30 Uhr. Auf dem Georgi-Platz treten ab 16 Uhr "Zwoa Spitzbuam" auf, ab 19.30 Uhr "Gonzo’s Jam". Ab 19.30 Uhr spielen wiederum "Across the Ages" Rock auf dem Rathausplatz, ehe um 21.30 Uhr das große Abschlussfeuerwerk stattfindet – zumindest sofern es die Sicherheitsbestimmungen zulassen. Anschließend klingt die Kerwe aus. Während der Feierlichkeiten sind diverse Straßen gesperrt: der Rathausplatz, die Turmgasse, die Parkplätze im Bärenhof, der östliche Teil der Rathausstraße und die Bürgermeister-Lingg-Straße.

> Einen Junior-Jugend-Tag veranstaltet die Bahá’í-Gemeinde am Sonntag beim Alten Rathaus in Gauangelloch. Los geht’s um 10 Uhr.

Lobbach

> Kerwe wird von Samstag bis Montag in Waldwimmersbach unter dem Motto "Das Beste aus den 2010er-Jahren" gefeiert. Neben Bewirtung an allen Tagen im Festzelt am Sportplatz gibt es am Samstag ab 18 Uhr den Kerwetanz mit Fassbieranstich und Musik von "Jolly Roger HD", ab 21 Uhr Abendprogramm mit Barbetrieb. Am Sonntag findet ab 13.30 Uhr der Kerweumzug statt, dann wird die Kerwepredigt verlesen und Hammeltanz wie Tombola finden statt – zudem gibt es einen verkaufsoffenen Sonntag bei Mode Kreß. Der Montag startet mit Knöchelessen um 11 Uhr, geht weiter mit DJ-Musik um 14 Uhr und "Grillen mit den Kids" ab 18.30 Uhr. Den Abschluss macht die Verbrennung der Kerweschlumpel samt Feuerwerk.

> Ein Konzertabend "für die Schönheit der Erde" findet am Sonntag in der Klosterkirche Lobenfeld statt. Um 17 Uhr soll dort das Konsortium Serafim geistliche Werke von der Renaissance bis zur Gegenwart von Künstlern wie Bach, Händel oder Mozart spielen. Der Titel des Konzertabends lautet "For the Beauty of the Earth". Der Eintritt ist frei; es soll Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Mauer

> Eine Führung bietet der Verein "Homo heidelbergensis" am Sonntag um 14 Uhr unter dem Titel "Vom Menschen der Urzeit" an. Los geht’s am Heid’schen Haus, Bahnhofstraße 4, und es geht entlang des Zeitenpfads ins urgeschichtliche Museum und in die Sandgrube Grafenrain.

Meckesheim

> Mönchzeller Kerwe wird von Freitag bis Montag im Dorf gefeiert. Freitags steigen auf dem Platz vor der Lobbachhalle um 19 Uhr die Abholung der Kerweschlumpel, Fassbieranstich samt Andreschen des Kerwebrots und Auftritt der Jagdhornbläser. Der Kerwesamstag lockt von 11 bis 14 Uhr mit "Winzerteller" und Livemusik der "SymBadischen 2", Spiel und Gaudi beim Wanderpokal der Kerwevereine von 14 bis 17 Uhr, Rockmusik von "Le van Tuan" von 18 bis 19 Uhr und dem Themenabend samt Einborschtung ab 19.30 Uhr. Ab 21 Uhr folgt Musik von "Steflex".

Den Sonntag eröffnet der ökumenische Gottesdienst um 10.30 Uhr, gefolgt von Mittagessen mit musikalischer Umrahmung der "Musikfreunde Mönchzell" ab 11 Uhr. Ab 13.30 Uhr zieht der Kerweumzug durch den Ort und die Kerwered wird gehalten – zudem winken ein Platzkonzert des SFZ und des Musikvereins, ein Auftritt des Kindergartens sowie des MGV. Ab 17 Uhr musiziert "Walde".

Am Montag gibt’s ab 11.30 Uhr Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen – bei Anbruch der Dunkelheit gibt es einen Trauerzug für die Kerweschlumbel, die im Anschluss verbrannt wird.

> Die Matthäuspassion führen am Samstag gleich zwei Chöre in der katholischen Kirche auf: Der SAP-Chor sowie "Pro Arte". Ab 18 Uhr spielen sie gemeinsam mit dem Karlsruher Barockorchester und den Solisten Carolin Samuelis-Overmann, Claudia Hügel, Thorsten Gedak, Jürgen Ochs, Markus Auerbach und Sören Lätsch. Die Leitung hat Hans-Josef Overmann inne. Karten gibt es an der Abendkasse.

Neckargemünd

> Die Kleingemünder Kerwe steigt von Freitag bis Sonntag in der Bergstraße des Ortsteils. Nach Einborschtung und Livemusik an der Kerwescheuer am heutigen Freitag ab 19 Uhr geht das bunte Treiben am Samstag so richtig los: Mit der Eröffnung der Stände um 14 Uhr, der offiziellen Kerweeröffnung samt Fassbieranstich um 16 Uhr sowie ab 20 Uhr dem Auftritt von "Muka & friends" am Festplatz. Danach klingt der Kerwesamstag in Kerwescheuer und -keller aus.

Der Sonntag startet um 10 Uhr mit Frühschoppen in der Kerwescheuer. Die Stände eröffnen um 12 Uhr und um 14 Uhr steht die Kerwepredigt mit anschließender Kerweolympiade auf dem Festprogramm. Um 20 Uhr wird die Kerweschlumpel beerdigt und das bunte Treiben klingt aus.

> Zum Reparatur-Café lädt die gleichnamige Initiative am Samstag von 9.30 bis 12.30 Uhr ins Alte Rathaus. Fachleute reparieren nach Möglichkeit kostenlos kaputte, funktionsuntüchtige Gegenstände.

> Eine Abendandacht organisiert der Ambulante Hospizdienst Elsenztal nach Gaiberg auch in der Kirche St. Johannes Nepomuk. Um 18 Uhr am Sonntag heißt es dort "Innehalten mit leisen Tönen".

> Eine Führung über die Burgruine Dilsberg findet am Sonntag um 15 Uhr statt. Der Rundgang dauert etwa eine Stunde; Treffpunkt ist der obere Burghof.

> Tag der offenen Tür ist am Samstag von 14 bis 18 Uhr bei der Villa Menzer. Geboten werden etwa ein Terrassen-Café, ein Obst-Flohmarkt, eine Führung sowie eine Radierwerkstatt und "Malerei zum Zuschauen".

> Eine "Sundown-Party" hatte die Feuerwehr Dilsberg für Samstag geplant. Diese wurde am Donnerstag jedoch "wegen schlechter Wettervorhersage" abgesagt.

> Revival-Fest feiern Ehemalige des Jugendzentrums am Samstag ab 19 Uhr im Alten E-Werk (vgl. S. 4)

Sandhausen

> Ein Grillfest mit Blasmusik wollte der Musikverein am Samstag und Sonntag feiern. "Leider muss unser Fest am Wochenende wetterbedingt abgesagt werden", teilten die Organisatoren am Donnerstag allerdings mit.

Schönau

> Kerwe gefeiert wird auch in Schönau von Samstag bis Montag. Die offizielle Eröffnung im Festzelt findet am Samstag ab 16 Uhr bei den Schäänauer Buwe statt, ab 19 Uhr sind Party und Barbetrieb angesagt.

Am Sonntag gibt es dort ab 10.30 Uhr Frühschoppen, Barbetrieb und Musik. Beim VfB sind zum Kerwesonntag derweil von 14 bis 17 Uhr "Kerwe-Spaß" und Kinderprogramm angesagt.

Am Montag herrscht ab 16 Uhr Festzeltbetrieb bei den Schäänauer Buwe, ab 19 Uhr spielen "Uwe Janssen und Band". Mit kulinarischem Angebot an der Kerwe beteiligen sich darüber hinaus die SPD, die Raststube Schmitt und der MGV Singverein Freiheit.

Wiesenbach

> Der Krähbuckel-Lauf findet am Samstag in seiner zweiten Auflage statt. Organisiert von den SPD-Ortsvereinen von Wiesenbach, Bammental und Mauer geht es für die Läufer und Walker auf eine 8,4 Kilometer lange Strecke von der Biddersbachhalle zum Mauermer Bahnhof und wieder zurück. Der Startschuss fällt um 14 Uhr; Anmeldungen sind unter www.kraehbuckellauf.de möglich.

> Eine Vernissage eröffnet am Sonntag Einblicke in die Ausstellung "Alles fließt!" in der Alten Ziegelei. Um 16 Uhr eröffnet die Ausstellung der Malerin Anne C. Repnow mit Aquarellen von Landschaften und Pflanzen. Zur Einführung spricht Caroline Korn.

> Ein Naturparkmarkt lockt am Sonntag rund um das Rathaus mit regionalen Produkten aller Art. Von 11 bis 18 Uhr gibt es zudem ein buntes Programm zum Mitmachen wie etwa Apfelsaft pressen oder Nähen von Handwärmekissen. Zudem ist das Heimatmuseum zur Marktzeit geöffnet und bietet ein "besonderes Programm" für junge Marktbesucher. Um 13 Uhr spielt auch die Jugendkapelle des Musikvereins.