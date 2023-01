Von Lisa Wieser

Region Wiesloch. In dieser doch kühlen Jahreszeit tun reichlich Vitamine immer gut, um das Immunsystem zu stärken. Es steht ein gelungener Mix aus der frischen Sommerfrucht Mango kombiniert mit winterlichen Nüssen und einer leckeren Creme auf dem Speiseplan: Damit ist unsere herrliche Mousse ein wahrer Fitmacher mit reichlich Vitaminen - und dabei auch noch einfach in der Zubereitung. Wie so oft lassen sich die Zutaten nach Bedarf ergänzen oder verändern.

So eignet sich das vielseitige Gericht für alle Anlässe und lässt damit keinen Wunsch offen: Mit Haferflocken und Samen werden sie am Morgen zum Muntermacher, mit einem Schuss Cassis-Sirup (schwarze Johannisbeere) bekommen sie eine zusätzlich fruchtig-charmante Note. Auch zu einem raffinierten Dessert wird es im Handumdrehen: mit einem Espresso und über den Quark gestäubtem Kakao.

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf zwei Portionen.

Zutaten:

1 reife Mango

250 Gramm Quark oder Ricotta

100 Gramm Hüttenkäse

Zucker oder Kokosblütenzucker

Saft einer Bio-Zitrone

½ Teelöffel Vanillepulver

50 Gramm gemischte Nüsse (etwa Haselnüsse und Walnüsse)

1 Teelöffel Puderzucker

Zubereitung

Die Mango waschen, halbieren und den Kern entfernen. Anschließend mit einem Löffel das Fruchtfleisch bis auf einen Zentimeter zur Schale herausnehmen, in kleine Stücke oder Spalten schneiden und dabei den Fruchtsaft auffangen. Danach Quark oder Ricotta aufschlagen, wer möchte, nimmt hierbei noch etwas körnigen Frischkäse dazu. Nun muss man dieser Masse sowohl den Zucker als auch etwas Zitronensaft, das Vanillepulver sowie den Mangosaft unterheben, der von den geschnittenen Stücken aufgefangen wurde. Je eine Mangohälfte auf einen kleinen Teller legen und mit der Quarkmasse füllen.

Die restlichen Mangostücke anschließend darauf verteilen. Die Nüsse nach Wahl grob zerkleinern oder hacken sowie in einer Pfanne bei schwacher Hitze kurz anrösten. Dabei mit Puderzucker bestreuen, damit sie karamellisieren, und sofort aus der Pfanne nehmen, sobald sich eine hellbraune Kruste bildet. Die karamellisierten Nüsse über die beiden Mangohälften streuen und bei Bedarf noch mit etwas Kokosblütenzucker nachsüßen.