Von Lisa Wieser

Region Wiesloch. Zugegeben, nach den Feiertagen möchte man nicht gleich wieder Kuchen oder Gebäck. Gute Vorsätze haben Konjunktur: Man will gesünder leben, sich auf mehr Achtsamkeit und andere wichtige Dinge konzentrieren, fit werden oder manche unliebsamen Altlasten ablegen. So ganz ohne Verführungen und Früchtchen soll man trotzdem nicht nach vorne blicken: Als zweiter Teil unserer RNZ-Serie "Winter und Frühling 2023" stellen wir Ihnen hier nun einen Heidelbeerkuchen mit Rahm und dezenten Chiliflocken vor.

Er zergeht auf der Zunge und das Rezept lässt bereits erahnen, wie schön es ist, beglückende Momente zu erleben. Eine ideale Gelegenheit, ihn gemeinsam mit Freunden und Nachbarn zu genießen.

Heidelbeerkuchen mit Rahm und dezenten Chiliflocken

Für eine Kuchenform mit circa 20 Zentimeter Durchmesser

Zutaten:

2 Eier

200 Gramm Butter oder Margarine

100 Gramm Kokosblütenzucker oder

brauner Zucker

1 Butter-Vanille Aroma

250 Gramm Mehl

2 Teelöffel Backpulver

1 Prise Salz

125 Milliliter Milch

2 Esslöffel dunkler Kakao

250 Gramm tiefgekühlte oder frische

Bio-Heidelbeeren

1 Prise Chiliflocken aus der Mühle

200 Gramm Sahne

Backpapier zum Auslegen der Form

Zubereitung:

Sofern die Heidelbeeren tiefgekühlt sind, diese auftauen, ansonsten frische Heidelbeeren waschen und abdecken. Butter oder Margarine weich rühren, mit dem Zucker und den beiden Eiern so lange aufschlagen, bis sich die Masse verbindet. Backpulver und eine Prise Salz mit dem Mehl vermischen. Anschließend die Milch und das Butter-Vanille Aroma dazu geben und alles gut miteinander verrühren. Die Heidelbeeren mit einem Löffel vorsichtig unter die fertige Teigmasse heben.

Den Backofen auf 180 Grad vorheizen, die Kuchenform mit Backtrennpapier auslegen und die Seitenränder einfetten. Nun ein Drittel der Teigmasse auf dem Boden verteilen. Der restliche Teig (zwei Drittel) wird mit dem Kakao vermengt, anschließend damit die Kuchenform füllen. Bei 180 Grad ca. 35-40 Minuten backen, dabei die ersten 25 Minuten mit Backtrennpapier abdecken. Den fertigen Kuchen in der Form abkühlen lassen und auf einen großen Teller legen. Tipp: Am besten schmeckt er, wenn er vor dem Verzehr abgedeckt in einem kühlen Raum einen Tag ruhen kann. Kurz vor dem Servieren noch die Sahne aufschlagen und mit Chiliflocken bestreuen.